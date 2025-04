Il 25 Aprile a Milano: un programma ricco di eventi per celebrare la Liberazione

Il significato del 25 Aprile

Il 25 Aprile rappresenta una data fondamentale nella storia italiana, simbolo della Liberazione dal nazifascismo. Ogni anno, le città italiane, e in particolare Milano, si preparano a celebrare questo giorno con eventi commemorativi, cortei e momenti di riflessione. La città, che ha vissuto intensi momenti di lotta e resistenza, si riempie di colori e di emozioni, rendendo omaggio a coloro che hanno combattuto per la libertà.

Il programma della giornata a Milano

Domani, Milano si vestirà a festa per onorare il 25 Aprile. La giornata inizierà con una serie di eventi istituzionali che coinvolgeranno rappresentanti dell’Amministrazione comunale, autorità civili e militari, e la cittadinanza. Alle ore 9.00, il Monumento della Guardia di Finanza sarà il primo luogo di commemorazione, seguito da una serie di cerimonie che si svolgeranno in vari punti significativi della città, come Palazzo Isimbardi e Palazzo Marino. Ogni cerimonia sarà un momento di riflessione e di ricordo, per non dimenticare il sacrificio di chi ha lottato per la libertà.

La partecipazione delle autorità

Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, sarà presente a Varese per le celebrazioni locali, mentre il vicepresidente Marco Alparone rappresenterà la Regione a Milano. La sua presenza alle cerimonie, che inizieranno alle 9.00, sottolinea l’importanza di questo giorno non solo a livello locale, ma anche regionale. La partecipazione delle autorità è un segno di unità e di rispetto verso la memoria storica, un invito a tutti i cittadini a partecipare attivamente alle celebrazioni.