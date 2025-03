Due giorni di eventi dedicati all'artista Rabih Mrouè tra performance e discussioni.

Un evento imperdibile a Milano

Milano si prepara ad accogliere un evento straordinario dedicato all’artista libanese Rabih Mrouè, noto per la sua capacità di esplorare il confine tra realtà e rappresentazione. Grazie alla collaborazione tra NCTM e l’arte e la Scuola di Dottorato di NABA, Nuova Accademia di Belle Arti, insieme al MUDEC – Museo delle Culture, si svolgeranno due giorni di eventi che promettono di coinvolgere e stimolare il pubblico.

Un artista che sfida le convenzioni

Rabih Mrouè è una figura chiave nel panorama artistico contemporaneo, le cui opere spaziano tra disegni, video, fotografie e installazioni. La sua pratica artistica si distingue per la ricerca sull’intersezione tra il reale e il simbolico, invitando gli spettatori a riflettere sul ruolo delle immagini e della memoria nel rimodulare l’esistente. Durante l’evento, il pubblico avrà l’opportunità di assistere a un Artist Talk presso l’ADVANT NCTM Studio Legale, dove saranno esposte alcune delle sue opere più significative.

Performance e riflessioni

Il , presso il MUDEC, Mrouè presenterà la sua lecture-performance intitolata Before Falling Seek the Assistance of Your Cane (2020). In questa performance, l’artista esplora la complessa relazione tra arte e realtà, riflettendo su come la produzione artistica possa entrare in contatto diretto con il reale. Attraverso un ricordo della sua infanzia a Beirut, Mrouè racconta di un volantino lanciato da un aereo militare, evidenziando come un semplice oggetto possa innescare reazioni impreviste e drammatiche.

Dettagli dell’evento

Il programma prevede un Artist Talk il 12 marzo, con la partecipazione di Gabi Scardi, curatrice e docente, insieme a Marco Scotini e Vincenzo Estremo, esperti del settore. L’evento si svolgerà presso l’ADVANT NCTM Studio Legale, in via Agnello 12, Milano, con ingresso gratuito (si consiglia la registrazione). Il giorno successivo, la performance di Mrouè al MUDEC, in via Tortona 56, offrirà un’ulteriore opportunità di approfondire il suo pensiero e la sua pratica artistica.

Questi eventi non solo celebrano l’arte di Rabih Mrouè, ma offrono anche uno spazio di riflessione su temi cruciali come la verità, la percezione e la propaganda nella società contemporanea. Non perdere l’occasione di partecipare a questa esperienza unica che promette di arricchire la tua comprensione dell’arte e della sua interazione con la realtà.