Un cittadino gambiano di 29 anni è stato arrestato dopo indagini approfondite.

Un crimine inquietante a Milano

La città di Milano è stata scossa da un episodio di violenza che ha portato all’arresto di un cittadino gambiano di 29 anni. L’uomo è accusato di rapina aggravata e violenza sessuale, reati che hanno suscitato grande preoccupazione tra i residenti. La vicenda è emersa dopo la denuncia di una giovane donna sudamericana, che ha raccontato di aver subito un’aggressione all’interno del proprio appartamento.

Le modalità dell’aggressione

Secondo le ricostruzioni degli investigatori, l’aggressore si sarebbe presentato a casa della vittima in tarda notte, fingendosi un cliente. Armato di una pistola e di uno storditore elettrico, ha minacciato la donna, costringendola a subire atti sessuali contro la sua volontà. Le intimidazioni sono proseguite anche durante l’aggressione, creando un clima di terrore e impotenza per la vittima.

Indagini e arresto

Le indagini sono state avviate lo scorso marzo dalla Polizia, coordinata dalla Procura. Gli agenti della Squadra Mobile hanno analizzato le immagini delle telecamere di videosorveglianza nella zona, riuscendo così a risalire all’identità del sospetto. Durante l’attività investigativa, è emerso un secondo episodio simile, inizialmente non denunciato dalla vittima per paura di ripercussioni legate alla sua condizione di irregolarità in Italia. Le autorità hanno quindi rassicurato la donna, illustrandole i percorsi di protezione e assistenza previsti per le vittime di reati.