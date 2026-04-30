Controlli straordinari a Rho per contrastare spaccio e degrado

Operazione coordinata a Rho con controlli mirati in piazze e stazioni: sintesi degli obiettivi e delle azioni

Nella città di Rho è stata messa in campo un’azione di controllo del territorio promossa dalla Polizia di Stato con il supporto della Guardia di Finanza e della Polizia Locale di Rho e Pero. L’intervento ha avuto un carattere coordinato e mirato, rivolto in particolare alle zone di aggregazione giovanile e alla cosiddetta movida, cioè quei luoghi dove si concentrano attività serali e socialità.

Lo scopo dichiarato è stato il ripristino della legalità e la riduzione dei fenomeni di degrado urbano e di spaccio di stupefacenti. Le azioni pianificate hanno coinvolto più reparti della polizia e si sono svolte nelle aree ritenute più sensibili dai servizi di intelligence territoriale, con una presenza visibile per rassicurare i cittadini e prevenire il crimine.

Scopo e ambito dell’intervento

L’operazione ha concentrato l’attenzione su punti nevralgici della mobilità e della socialità: le stazioni ferroviarie di Piazza Libertà e Rho Fiera, Piazza San Vittore, il Parco Mattei di Rho e la stazione metropolitana di Pero. In questi luoghi le forze dell’ordine hanno effettuato controlli mirati con l’obiettivo di limitare i fenomeni legati allo spaccio e al consumo di sostanze, ma anche di intervenire contro atti di vandalo e comportamenti che generano disagio pubblico.

Aree sensibili e priorità operative

La selezione delle aree è stata dettata da monitoraggi e segnalazioni cittadine: le piazze e le stazioni sono riconosciute come punti di passaggio dove è più alta la probabilità di episodi legati al mercato illecito di sostanze e al degrado. Per questo motivo le attività sono state studiate per essere frequenti e distribuite nel tempo, con verifiche sia nelle ore serali sia nei momenti di maggiore affluenza.

Coordinamento tra forze e modalità d’azione

Il servizio ha previsto una collaborazione interforze che ha unito competenze diverse: la Polizia di Stato per il coordinamento operativo generale, la Guardia di Finanza per gli aspetti connessi ai reati economici e all’immigrazione irregolare, e la Polizia Locale per la gestione delle aree urbane e il rispetto delle ordinanze comunali. Questo tipo di sinergia permette interventi più efficaci e una copertura estesa del territorio.

Strumenti utilizzati durante i controlli

Tra le attività svolte si ricordano posti di blocco, identificazioni, perquisizioni personali e locali, oltre a controlli amministrativi e verifiche documentali. L’uso di pattuglie miste e di unità a piedi ha facilitato l’interazione con la cittadinanza e ha incrementato la capacità di intervento rapido. Particolare attenzione è stata posta alla comunicazione con i residenti per raccogliere segnalazioni e migliorare la pianificazione.

Impatto atteso e prossimi sviluppi

Le autorità puntano a ottenere un effetto deterrente sul fenomeno dello spaccio e a recuperare spazi pubblici oggi compromessi dal degrado. L’attività di controllo non è concepita come episodica ma come parte di una strategia più ampia che include monitoraggio costante, interventi mirati e attività di prevenzione. Coinvolgere la comunità locale rimane un elemento chiave per garantire risultati duraturi.

Per consolidare i risultati ottenuti sono previste successive operazioni di verifica e azioni integrate con altri servizi comunali per la manutenzione dei luoghi e progetti sociali dedicati ai giovani. La speranza delle istituzioni è che una presenza coordinata e costante delle forze dell’ordine contribuisca a restituire sicurezza e vivibilità alle aree interessate.