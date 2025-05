La Polizia Locale intensifica i controlli notturni per garantire la sicurezza urbana a Milano.

Controlli straordinari per la sicurezza urbana

Negli ultimi giorni, Milano ha visto un’intensificazione dei controlli notturni da parte della Polizia Locale, un’iniziativa volta a garantire la sicurezza dei cittadini e a contrastare fenomeni di illegalità. Il “pattuglione” ha interessato diverse zone della città, con particolare attenzione a piazza Bande Nere e via delle Legioni Romane, dove le operazioni si sono svolte dalle 20.30 alle 23.30. Successivamente, dalle 00.30 alle 02.30, i controlli si sono spostati in via Belfanti e viale Liguria.

Risultati significativi dell’operazione

Durante queste operazioni, sono state identificate ben 328 persone e controllati 270 veicoli. Le sanzioni per violazioni al Codice della Strada sono state 42, con il ritiro di 7 patenti. Tra i 212 conducenti sottoposti a test alcolemico, 4 sono risultati positivi, evidenziando la necessità di un monitoraggio costante sulla guida in stato di ebbrezza.

Arresto e sequestro di sostanze stupefacenti

Un episodio di particolare rilievo è avvenuto in viale Caterina da Forlì, dove un cittadino peruviano di 33 anni è stato arrestato. L’uomo, alla guida di una Peugeot 308, è stato trovato in possesso di una considerevole quantità di sostanze stupefacenti: 63 buste contenenti 377 grammi di marijuana, 47 buste con 296 grammi di hashish e 2 grammi di cocaina. La perquisizione domiciliare, effettuata con l’ausilio di unità cinofile, ha portato al sequestro di ulteriori 600 grammi di marijuana, per un totale di circa 1,3 chili di droga. Inoltre, sono stati sequestrati l’auto, un cellulare e 2.400 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio.