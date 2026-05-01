Schianto in via Tesio a Milano: 20enne morto, un altro in prognosi riservata

Notte drammatica in via Tesio: un ventenne ha perso la vita dopo lo schianto della moto, mentre proseguono gli accertamenti della polizia locale

Un grave incidente stradale ha scosso la zona di Milano nelle ore notturne: in via Tesio, a poche centinaia di metri dallo stadio San Siro, una moto si è schiantata contro alcuni veicoli parcheggiati provocando la morte di un giovane e il ferimento grave di un altro.

Secondo la prima ricostruzione delle forze dell’ordine, il sinistro è avvenuto intorno alle 2.30 di notte. Incidente notturno qui indica condizioni di ridotta visibilità e traffico ridotto, elementi che la polizia sta valutando nel corso delle indagini.

I due occupanti della moto erano due amici: un ragazzo di 20 anni e un coetaneo di 25 anni. Il ventenne, che era alla guida, non era in possesso di patente mentre il mezzo risultava di proprietà dell’amico. Alla scena hanno partecipato anche altre vetture, in particolare l’automobile che era stata sorpassata prima dell’impatto, guidata da una giovane di 20 anni. La donna è stata trasportata in ospedale in codice verde ed è risultata positiva al pre‑drogatest, con ulteriori accertamenti in programma per chiarire la situazione.

La dinamica dell’incidente

Secondo le prime valutazioni della polizia locale, il sinistro si è consumato durante un sorpasso a sinistra effettuato dalla moto. In quella fase il conducente avrebbe perso il controllo del mezzo e, dopo una traiettoria involontaria, la moto ha urtato due autovetture parcheggiate lungo la strada. L’azione del sorpasso, le condizioni del manto stradale, l’assetto del veicolo e la velocità saranno elementi chiave che gli investigatori analizzeranno per stabilire le cause precise dell’accaduto. La vicinanza allo stadio San Siro rende la zona ben frequentata e potenzialmente dotata di sorveglianza, utile per le verifiche.

Il comportamento alla guida

L’assenza di patente alla guida del ventenne è un elemento che complica la ricostruzione e può avere ripercussioni giudiziarie. Le autorità valuteranno se la guida senza titolo e la modalità del sorpasso abbiano inciso direttamente sull’esito del sinistro. Tra gli aspetti che saranno approfonditi figurano eventuali precedenti dell’intestatario del mezzo, lo stato di manutenzione della moto e la presenza di testimoni oculari. Il lavoro della polizia comprenderà rilievi tecnici, acquisizione di filmati e raccolta di dichiarazioni per completare la ricostruzione dinamica.

Soccorsi e condizioni dei coinvolti

I soccorsi sono intervenuti rapidamente: il personale del 118 ha prestato le prime cure sul posto e ha disposto i trasferimenti ospedalieri. Il ragazzo di 25 anni è stato trasportato in codice rosso all’ospedale San Carlo, mentre il ventenne è stato condotto al Niguarda. Nonostante le cure, il giovane di 20 anni è deceduto poco dopo l’arrivo al nosocomio a causa delle gravissime lesioni riportate nell’impatto. La giovane alla guida dell’auto sorpassata è stata portata al San Paolo in codice verde e, come riportato, è risultata positiva al pre‑drogatest; saranno gli approfondimenti a stabilire se e in che misura ciò possa avere inciso sulla dinamica.

Il quadro sanitario

Per il 25enne resta la prognosi riservata, formula usata dalle strutture sanitarie per indicare l’incertezza sulle possibilità di recupero a seguito di lesioni gravi. Gli operatori sanitari hanno avviato tutti gli accertamenti per stabilire l’entità dei traumi e le terapie necessarie. Nel caso del ventenne deceduto, il decesso è stato constatato in ospedale: saranno le successive verifiche medico-legali a fornire dettagli sulle cause specifiche del decesso. Per la giovane soccorritrice e per gli altri eventuali testimoni si attendono esami integrativi volti a chiarire stati di alterazione e responsabilità.

Indagine e prossimi accertamenti

La polizia locale ha completato e sta completando rilievi e accertamenti tecnici per ricostruire con precisione la sequenza degli eventi. Verranno analizzati elementi come la posizione dei veicoli, i segni sul fondo stradale, eventuali filmati di sorveglianza e le testimonianze raccolte in loco. Lo scopo è definire responsabilità penali o amministrative, valutare il ruolo del sorpasso, la presenza di guida senza patente e l’esito dei test tossicologici. Il caso rimane aperto e ogni nuova evidenza potrà influire sulle conseguenti determinazioni giudiziarie.

Un richiamo alla sicurezza stradale

Oltre agli aspetti investigativi, l’episodio riporta l’attenzione sul tema della sicurezza stradale e sulle conseguenze di scelte rischiose al volante o in sella. Il contrasto alla guida senza titolo e le verifiche sui comportamenti a rischio restano priorità per ridurre il numero di incidenti con esiti drammatici. Prevenzione e responsabilità sono concetti fondamentali per evitare tragedie simili in futuro.