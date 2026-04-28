Incidente a Cassinetta di Lugagnano sulla provinciale 197: motociclista in pericolo di vita

Resoconto dei fatti, intervento dei soccorsi e aggiornamenti sulle indagini riguardanti l'incidente del 28/04/2026

La mattina del 28/04/2026 una violenta collisione ha coinvolto una motocicletta e una Jeep lungo la Strada Provinciale 197, nei pressi dell’incrocio con via delle Due Porte a Cassinetta di Lugagnano. Secondo le prime informazioni raccolte, lo scontro è avvenuto intorno alle ore 9:00 e ha causato il ferimento gravissimo del conducente della due ruote, un uomo di 57 anni residente a Zibido San Giacomo.

Sul luogo si sono immediatamente portati i mezzi di soccorso e le squadre di intervento per prestare le prime cure e mettere in sicurezza l’area.

Le dinamiche precise dell’accaduto sono al centro delle verifiche delle autorità competenti. Testimonianze di passanti e rilievi tecnici dovranno chiarire il punto di impatto e la sequenza degli eventi. Nel frattempo l’uomo è stato trasportato in condizioni critiche all’ospedale Niguarda, dove è ricoverato con traumi importanti. La vicenda ha richiamato l’attenzione sui rischi legati alla circolazione in prossimità degli incroci e sulla necessità di approfondire ogni elemento per ricostruire con esattezza quanto avvenuto.

Intervento dei soccorsi e condizioni del ferito

I soccorsi sono stati attivati in codice rosso e sul posto sono intervenuti i mezzi del 118 con ambulanza e automedica. I sanitari hanno trovato il motociclista riverso sull’asfalto, sbalzato a distanza significativa dal punto d’impatto: secondo quanto ricostruito, la proiezione è stata di circa 8 metri. Il paziente presentava gravi traumi cranici e toracici e, dopo le operazioni di stabilizzazione sul posto, è stato trasferito d’urgenza al Niguarda. Alcune fonti riportano inoltre la presenza di mezzi aggiuntivi per l’assistenza, a testimonianza della gravità della situazione.

Prime misure di stabilizzazione

Il personale sanitario ha operato sotto la supervisione dell’equipe medica di emergenza per applicare le manovre necessarie alla stabilizzazione del paziente, con particolare attenzione alle lesioni toraciche e craniche. L’uso tempestivo di tecniche di supporto vitale e la rapidità del trasferimento in ospedale sono fattori critici quando si tratta di traumi multipli. In questo contesto la prognosi è stata definita riservata e il paziente è considerato in pericolo di vita, in attesa di ulteriori accertamenti diagnostici e di eventuali interventi specialistici.

Ruolo dei vigili del fuoco e misure di sicurezza

Le squadre dei vigili del fuoco provenienti dai distaccamenti di Magenta e Inveruno hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’area, intervenendo per evitare il rischio di incendi dovuti a perdite di carburante o altri liquidi infiammabili. L’occupazione della carreggiata ha richiesto la gestione del traffico e la delimitazione della zona per consentire le operazioni dei soccorritori e delle forze dell’ordine. L’azione dei vigili del fuoco è risultata fondamentale per consentire ai medici e agli operatori di svolgere il loro lavoro in condizioni di massima sicurezza.

Controlli tecnici e rilievi

Sul posto sono in corso i rilievi planimetrici da parte delle autorità competenti, incaricate di ricostruire la dinamica dello scontro e di stabilire eventuali responsabilità. Le investigazioni includono la verifica delle tracce sull’asfalto, la posizione dei veicoli e la testimonianza di eventuali testimoni. Questi accertamenti sono essenziali per comprendere fattori come velocità, precedenze e manovre effettuate prima dell’impatto, elementi che determineranno l’eventuale evoluzione giudiziaria della vicenda.

Conseguenze e indicazioni per la circolazione

L’incidente ha causato ripercussioni sulla viabilità locale per tutta la mattinata, con deviazioni e rallentamenti nelle immediate vicinanze dell’intersezione. Autorità e operatori hanno invitato gli automobilisti a prestare attenzione e a rispettare la segnaletica temporanea disposta per consentire le operazioni di soccorso e rilievo. Episodi come questo sottolineano l’importanza di attenersi alle norme della strada e di moderare la velocità, specialmente in prossimità di incroci e punti di maggiore rischio.

Gli aggiornamenti sullo stato di salute del 57enne e sull’esito delle indagini verranno comunicati dalle fonti ufficiali non appena disponibili. Al momento le autorità continuano a lavorare per chiarire le responsabilità e ricostruire ogni dettaglio dell’accaduto, mentre la comunità locale segue con apprensione le evoluzioni della vicenda.