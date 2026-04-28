Grave incidente a Cassinetta di Lugagnano sulla SP197: motociclista trasportato al Niguarda

Un violento schianto tra moto e Jeep sulla Strada Provinciale 197 ha lasciato un uomo di 57 anni in condizioni critiche; i soccorsi sono intervenuti in codice rosso

La mattina del 28/04/2026, intorno alle 9:00, sulla Strada Provinciale 197 si è verificato un grave sinistro che ha coinvolto una motocicletta e una Jeep. L’urto è avvenuto nei pressi dell’incrocio con via delle Due Porte, in territorio di Cassinetta di Lugagnano, e ha avuto conseguenze drammatiche per il conducente della moto, un uomo di 57 anni residente a Zibido San Giacomo.

Le prime informazioni sul posto hanno rilevato un impatto di forte entità, con il centauro sbalzato a una distanza significativa dal punto di collisione.

Subito dopo l’incidente si è attivata la macchina dei soccorsi, con i mezzi sanitari del 118 e i vigili del fuoco impegnati nelle operazioni di emergenza. Per le autorità intervenute è iniziata una fase di raccolta dati e verifica della scena: gli agenti stanno eseguendo i necessari rilievi planimetrici per ricostruire l’esatta dinamica dello scontro e appurare eventuali responsabilità. Nel frattempo il personale sanitario ha stabilizzato la vittima e predisposto il trasferimento d’urgenza in ospedale.

La dinamica dell’impatto e le prime verifiche

Secondo le ricostruzioni preliminari, la moto procedeva lungo la provinciale quando, per cause che restano al vaglio degli investigatori, si è scontrata con il SUV all’incrocio. L’urto è stato così violento che il motociclista è stato proiettato in aria per circa 8 metri, ricadendo pesantemente sull’asfalto. Il conducente della Jeep, invece, è risultato illeso e ha fornito la propria versione ai soccorritori. Le forze dell’ordine stanno raccogliendo testimonianze e analizzando le tracce sulla carreggiata per determinare fattori come velocità, visibilità e eventuali ostacoli.

Intervento di emergenza e messa in sicurezza

Al luogo dello scontro sono arrivati immediatamente l’ambulanza e l’automedica del 118, insieme ai vigili del fuoco dei distaccamenti di Magenta e Inveruno. I pompieri si sono occupati della messa in sicurezza dell’area e dei veicoli coinvolti, intervenendo per evitare rischi legati a eventuali fuoriuscite di carburante o perdite di liquidi infiammabili. Le operazioni hanno compreso anche la delimitazione della sede stradale per consentire ai soccorritori di operare in sicurezza e agli inquirenti di effettuare i rilievi senza interferenze.

Condizioni della vittima e trasferimento in ospedale

I soccorritori hanno trovato il motociclista in condizioni critiche: secondo il personale sanitario presentava traumi cranici e toracici di notevole entità. Dopo le prime manovre di stabilizzazione sul posto, l’uomo è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Niguarda di Milano. Al momento del trasferimento la prognosi è stata definita riservata e il paziente è considerato in pericolo di vita. Le autorità ospedaliere non hanno rilasciato ulteriori dettagli sul quadro clinico, in attesa di approfondimenti diagnostici e di eventuali interventi chirurgici.

Quadro sanitario e primo soccorso

Il pronto intervento del 118 è stato determinante per le prime cure del centauro, che ha ricevuto assistenza avanzata direttamente sulla strada prima di essere trasferito. Le modalità di soccorso hanno incluso l’immobilizzazione e il monitoraggio dei parametri vitali, procedure standard quando si sospettano traumi multipli. I medici hanno sottolineato l’importanza della rapidità d’intervento in situazioni di questo tipo per limitare il danno e garantire le migliori possibilità di successo terapeutico.

Accertamenti, responsabilità e sicurezza stradale

Le autorità competenti stanno proseguendo con i rilievi e le verifiche per ricostruire con precisione la sequenza degli eventi che ha portato allo scontro. I rilievi planimetrici serviranno a documentare posizioni dei veicoli, segni sull’asfalto e altri elementi utili a chiarire ruoli e responsabilità. Contemporaneamente i vigili del fuoco hanno concluso le attività di bonifica dell’area per ridurre i rischi di incendio e consentire il ripristino della circolazione. L’incidente riporta al centro del dibattito temi come la sicurezza agli incroci, il rispetto dei limiti e l’importanza di infrastrutture adeguate per prevenire eventi simili.

Le indagini proseguiranno nei prossimi giorni: gli esiti dei rilievi e le eventuali testimonianze integrative potranno fornire elementi decisivi per accertare le responsabilità. Nel frattempo, l’attenzione rimane concentrata sulle condizioni del motociclista ricoverato al Niguarda e sulle possibili misure da adottare per migliorare la sicurezza sulla SP197 e nelle aree circostanti.