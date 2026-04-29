Ragazzo di 14 anni accoltellato a Quarto Oggiaro: condizioni e indagini

Un 14enne è stato aggredito domenica sera a Quarto Oggiaro; soccorso vicino alla stazione e ricoverato, le forze dell'ordine cercano i responsabili

Nel quartiere di Quarto Oggiaro, nella periferia nord di Milano, la comunità è rimasta sotto shock dopo un’aggressione avvenuta la sera di domenica e riportata il 27/04/2026. Un ragazzo di 14 anni è stato trovato riverso nei pressi della stazione ferroviaria e ha ricevuto cure d’emergenza dai sanitari del 118.

Il giovane, inizialmente in condizioni molto gravi, è stato trasferito in codice rosso all’ospedale Niguarda per accertamenti e terapie.

Secondo quanto ricostruito dalle prime fonti, l’episodio ha coinvolto più persone che avrebbero colpito il ragazzo con frammenti di vetro. Le informazioni al momento disponibili indicano che il minorenne, di origine egiziana, non sarebbe in pericolo di vita. Le autorità hanno avviato le procedure investigative per chiarire dinamica e responsabilità: i rilievi sono affidati ai carabinieri della stazione di Milano Musocco.

Dinamica dell’aggressione

L’episodio si è consumato in via Carlo Amoretti intorno alle 21.20, quando passanti hanno segnalato la presenza del ragazzo a terra vicino alla stazione ferroviaria. I sanitari del 118 hanno riscontrato diverse ferite, in particolare alla schiena e alla testa, e hanno stabilizzato il giovane prima del trasferimento. Fonti ospedaliere hanno confermato il trasporto in codice rosso verso l’ospedale Niguarda, dove sono state eseguite ulteriori valutazioni.

Modalità dell’aggressione

Dalle prime verifiche emerge che il giovane sarebbe stato assalito da un gruppo di persone; i colpi ricevuti sembrano riconducibili all’uso di frammenti di bottiglia in vetro. Gli inquirenti parlano di un possibile attacco di branco, ed è in corso la raccolta di testimonianze e l’analisi di eventuali immagini riprese da telecamere presenti in zona. L’ipotesi di utilizzo di oggetti contundenti in vetro viene considerata centrale per ricostruire la dinamica dell’aggressione.

Primo soccorso e quadro clinico

I paramedici intervenuti sul posto hanno fornito le cure immediate necessarie per fermare eventuali emorragie e stabilizzare le condizioni del 14enne prima del trasferimento in ospedale. Le ferite alla schiena e alla testa hanno reso urgente il ricovero e gli accertamenti diagnostici. Nonostante la gravità iniziale, le fonti mediche hanno riferito che il ragazzo non sarebbe attualmente in pericolo di vita, anche se resta sotto osservazione e sottoposto a ulteriori esami.

Indagini in corso

I rilievi sono affidati ai carabinieri della stazione di Milano Musocco, che hanno effettuato i sopralluoghi e avviato le indagini di polizia giudiziaria. L’obiettivo degli inquirenti è identificare i partecipanti all’aggressione e ricostruire i motivi che hanno portato all’episodio violento. Le attività investigative comprendono l’ascolto di testimoni, la verifica di immagini di videosorveglianza e la raccolta di tracce materiali sul luogo.

Elementi probatori e collaborazione

Per chiarire la dinamica gli investigatori stanno esaminando ogni elemento a disposizione: tracce di vetro, segni sulla scena e dichiarazioni oculari. La collaborazione dei residenti e dei presenti al momento dell’aggressione può risultare decisiva: i carabinieri hanno invitato chiunque abbia informazioni o filmati a farsi avanti. Le autorità valuteranno anche possibili connessioni con episodi precedenti nella zona.

Contesto sociale e riflessioni sulla sicurezza

L’episodio riapre il dibattito sulla sicurezza nei pressi delle stazioni e sui rischi che possono coinvolgere i minorenni nelle dinamiche di gruppo. Quartieri come Quarto Oggiaro affrontano sfide legate alla marginalità, alla convivenza e alla prevenzione della violenza giovanile. Interventi mirati, coordinamento tra forze dell’ordine e iniziative di comunità sono strumenti necessari per ridurre il rischio di episodi simili e migliorare la percezione di sicurezza tra i cittadini.

Prossimi sviluppi

Le indagini proseguiranno nelle prossime ore per definire responsabilità e movente. Nel frattempo, il ragazzo rimane ricoverato per le cure del caso e le autorità mantengono aperta la linea di ricostruzione dei fatti. Chi dispone di informazioni utili è invitato a contattare la stazione dei carabinieri di Milano Musocco per contribuire alle indagini preliminari e facilitare l’identificazione dei responsabili.