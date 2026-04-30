Accoltellamenti a Porta Genova: tre feriti e indagini della Questura

La movida di Porta Genova al centro delle indagini dopo tre accoltellamenti notturni: un ferito grave e due con prognosi meno serie, la Questura cerca testimoni e immagini di sorveglianza

La notte del 30 aprile 2026 la zona di Porta Genova a Milano è stata teatro di un episodio violento che ha coinvolto tre persone trovate con ferite da arma da taglio. I primi soccorsi sono arrivati in piena notte dopo chiamate al numero di emergenza; un uomo di 30 anni è stato rinvenuto in via Barbavara in condizioni serie e trasferito al Niguarda, mentre altri due feriti sono stati individuati in Piazzale Cantore a breve distanza.

Le autorità sul posto hanno avviato accertamenti immediati, cercando di ricostruire una dinamica che appare complessa: i primi elementi raccolti indicano una possibile rissa fra più persone, ma la Questura non esclude altre ipotesi. Nelle ore successive gli investigatori hanno scandagliato la zona alla ricerca di testimoni, rilevato targhe e visionato le immagini delle telecamere presenti nell’area per chiarire i rapporti temporali e spaziali fra i diversi episodi.

Come si sono svolti i soccorsi e le condizioni dei feriti

Secondo quanto riferito dagli operatori sanitari, l’uomo di 30 anni è stato trasportato in codice rosso al policlinico Niguarda e ha poi subito un intervento chirurgico all’orecchio; fortunatamente non è in pericolo di vita. I due altri feriti, un 26enne e un 36enne, sono stati portati al Policlinico in codice giallo per lesioni al viso e al corpo. Le loro condizioni sono state giudicate meno gravi rispetto al primo giovane, ma tutti i pazienti verranno ascoltati dagli inquirenti non appena le condizioni cliniche lo permetteranno.

Dettagli clinici e interventi sanitari

Il personale dell’Areu 118 è intervenuto per stabilizzare i pazienti prima dei trasferimenti in ospedale; in particolare il 30enne ha ricevuto cure urgenti e un’operazione per ridurre i danni causati dalle ferite. Il concetto di codice rosso è qui usato per indicare la gravità iniziale del caso e la priorità dei soccorsi, mentre il codice giallo descrive la situazione degli altri due, che comunque necessitano di monitoraggio e accertamenti.

Indagini della polizia e possibili dinamiche

Gli agenti della Questura di Milano stanno valutando se si tratti di un unico episodio degenerato in più punti o di eventi distinti avvenuti in rapida successione. Le immagini delle telecamere pubbliche e private sono al centro delle verifiche per stabilire i percorsi delle persone coinvolte e la presenza di altri partecipanti. Gli investigatori stanno anche raccogliendo testimonianze sul posto: l’area è nota per la movida e per la presenza di numerosi locali, un fattore che complica la ricostruzione ma che fornisce potenziali testimoni.

Armi e modalità

Alcune fonti investigative riferiscono che nella rissa sarebbero stati utilizzati coltelli e cocci di bottiglia, elementi che trasformano rapidamente un alterco in un episodio con conseguenze gravi. La presenza di tali oggetti rende prioritario per la polizia identificare i responsabili e ricostruire moventi e dinamiche, per stabilire se si tratti di tensioni locali, futili motivi o contrasti legati ad altre attività illecite.

Contesto urbano e riflessioni sulla sicurezza

L’accaduto riapre il dibattito pubblico sulla sicurezza notturna nelle aree centrali della città: non solo periferie ma anche quartieri della movida fanno registrare episodi di violenza, talvolta nei giorni feriali. Le forze dell’ordine ribadiscono la necessità di maggiori risorse per presidiare con continuità queste zone; istituzioni locali e associazioni di residenti e commercianti chiedono un piano condiviso per prevenire simili episodi e garantire la sicurezza di chi frequenta i locali.

Nei prossimi giorni la Procura e la Questura proseguiranno gli accertamenti: saranno ascoltati i feriti quando possibile, saranno analizzate ulteriori riprese video e si cercheranno eventuali testimoni oculari. Questo lavoro investigativo, unito agli interventi di prevenzione richiesti sul territorio, sarà determinante per chiarire responsabilità e per avviare eventuali procedimenti penali nei confronti dei protagonisti della vicenda.