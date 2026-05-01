Corpo trovato in una scarpata nell’Oltrepò Pavese: cosa sappiamo su Elisa Giugno

Il corpo della 22enne è stato scoperto in un campo dell'Oltrepò Pavese; le forze dell'ordine stanno investigando ogni pista, dall'overdose all'omicidio

Il Corpo senza vita di Elisa Giugno, 22 anni, è stato rinvenuto in un campo del comune di Cecima, in pieno Oltrepò Pavese. Una persona di passaggio ha notato il cadavere, parzialmente nascosto dall’erba in fondo a una scarpata, e ha dato l’allarme: sul posto sono intervenuti i carabinieri e il medico legale per i primi rilievi.

Le prime verifiche in loco non hanno fornito risposte definitive e gli inquirenti hanno già disposto l’autopsia per accertare cause e tempi del decesso.

Secondo i magistrati e gli investigatori, la scomparsa della giovane era stata segnalata dai familiari il giorno successivo all’ultima avvistamento: la 22enne era stata infatti vista l’ultima volta mercoledì 22 aprile a Serra del Monte, frazione di Cecima, dove spesso si recava. La vittima risultava domiciliata a Voghera e, fino a quando l’inchiesta non sarà chiarita, le autorità mantengono la massima riservatezza sulle informazioni sensibili per rispetto dei parenti.

Il ritrovamento e i primi accertamenti

Il luogo del ritrovamento è una porzione di prato accessibile da una strada comunale che collega Cecima alla frazione Serra del Monte. Secondo le ricostruzioni, la sagoma del corpo è stata notata da un passante e il posto è stato successivamente protetto per consentire i rilievi della scientifica. Il magistrato di turno ha autorizzato l’allestimento di un gazebo per preservare la scena: durante il primo esame non sarebbero emersi segni macroscopici di ferite, ma i consulenti hanno segnalato la necessità di approfondimenti tecnici per cercare eventuali traumi non visibili a prima vista o tracce sul terreno.

Le indagini e le verifiche sul territorio

I carabinieri del comando provinciale hanno avviato controlli a 360 gradi: è stata perquisita a lungo l’abitazione di un amico della vittima, un ragazzo di 23 anni residente nella frazione, che è stato convocato e ascoltato in caserma. Le forze dell’ordine stanno raccogliendo testimonianze nella comunità locale e consultando video e segnalazioni, con il supporto anche di droni nelle fasi iniziali delle ricerche. Al momento non sono emersi indizi certi che colleghino direttamente il ragazzo al decesso, ma gli accertamenti proseguono per chiarire gli spostamenti della giovane nelle ore precedenti alla scomparsa.

Autopsia e analisi di laboratorio

L’esame autoptico, già disposto dalla Procura, rappresenta il passaggio cruciale per stabilire causa e data del decesso. Oltre all’autopsia, saranno eseguiti esami tossicologici e istologici per verificare la presenza di sostanze o eventuali segni di lesioni interne. Gli specialisti valuteranno anche l’eventuale intervallo post mortem per stimare da quanto tempo il corpo si trovasse nel campo: queste informazioni tecniche potranno avvalorare o escludere alcune ipotesi investigative preliminari.

Ipotesi al vaglio degli inquirenti

Gli investigatori non escludono alcuna pista: sul tavolo restano l’ipotesi di overdose, quella di un malore improvviso e lo scenario di un’aggressione con conseguente omicidio. Un ulteriore filone riguarda la possibile differenza tra luogo del decesso e luogo del ritrovamento: se emergessero indizi che il corpo sia stato trasportato, si dovrebbe prendere in considerazione anche la fattispecie del tentativo di occultamento. Le verifiche forensi saranno decisive per orientare l’inchiesta verso una direzione piuttosto che un’altra.

Contesto locale e reazioni

La vicenda ha suscitato attenzione nella comunità dell’Oltrepò Pavese e tra i residenti di Serra del Monte, dove la giovane era nota e frequentava la casa dell’amico. La famiglia ha scelto la discrezione nella fase iniziale delle ricerche, preferendo rivolgersi alle forze dell’ordine piuttosto che lanciare appelli pubblici sui social. Alcune notizie locali hanno riportato descrizioni del profilo personale della giovane; tuttavia gli inquirenti invitano a non trarre conclusioni affrettate e a rispettare il lavoro degli specialisti impegnati negli accertamenti.

Prossimi passaggi

Nei prossimi giorni l’esito dell’autopsia e degli esami tossicologici fornirà elementi chiave per orientare l’indagine. I carabinieri continueranno a sentire persone informate sui fatti e a verificare ogni possibile traccia, mentre la Procura coordinerà le attività per chiarire definitivamente le circostanze della morte di Elisa Giugno. Finché non si avranno riscontri certi, le autorità manterranno aperte tutte le linee investigative.