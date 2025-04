Incidente mortale sul lavoro a Rozzano: operaio perde la vita

Un operaio di 49 anni è deceduto dopo essere caduto dal quarto piano mentre montava delle tende.

Un tragico incidente sul lavoro

Un drammatico incidente si è verificato a Rozzano, dove un operaio di 49 anni ha perso la vita dopo essere caduto dal quarto piano di un appartamento in via Togliatti. L’uomo stava montando delle tende quando, per motivi ancora da chiarire, ha perso l’equilibrio ed è precipitato al suolo. I soccorsi, giunti tempestivamente sul luogo dell’incidente, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’operaio, le cui ferite erano troppo gravi.

Le circostanze della caduta

Le autorità stanno indagando sulle cause che hanno portato a questa tragica caduta. Non è chiaro se l’operaio abbia subito un malore o se si sia trattato di un errore durante l’attività lavorativa. Dalle prime ricostruzioni, sembra che l’uomo non avesse indossato le necessarie protezioni per lavorare in sicurezza a quell’altezza. Questo solleva interrogativi sulla gestione della sicurezza sul lavoro e sull’adeguatezza delle misure preventive adottate.

Intervento delle autorità

I carabinieri di Rozzano sono intervenuti immediatamente per raccogliere informazioni e testimonianze utili a ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. È fondamentale comprendere se ci siano state violazioni delle normative di sicurezza sul lavoro che possano aver contribuito a questa tragedia. La sicurezza dei lavoratori deve essere una priorità assoluta, e incidenti come questo evidenziano la necessità di una maggiore attenzione e formazione in materia di sicurezza sul lavoro.