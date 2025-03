Un viaggio tra arte e design nelle vetrine dei negozi milanesi durante MuseoCity.

Un’esperienza unica di window shopping

Milano, la capitale del design, si trasforma in un museo a cielo aperto grazie all’iniziativa Milano MuseoCity, che si svolge dal 2 all’8 marzo. Durante questa settimana, le vetrine dei negozi diventano spazi espositivi, ospitando opere d’arte che invitano i passanti a fermarsi e ammirare. Questo fenomeno, noto come window shopping, assume una nuova dimensione, dove l’arte non è solo da osservare, ma diventa parte integrante dell’esperienza di acquisto.

Vetrine che raccontano storie

Ogni vetrina racconta una storia unica. Ad esempio, le vetrine di Colmar in piazza Gae Aulenti ospitano otto opere di Carola Mazot, che riflettono la bellezza della natura attraverso una visione astratta. Le tele, realizzate negli anni Novanta, offrono scorci di alberi e boschi, trasformando la vetrina in un’opera d’arte vivente. Allo stesso modo, Banca Mediolanum in via Santa Margherita presenta una retrospettiva dell’artista Nanda Vigo, con opere che esplorano il tema della luce, un elemento fondamentale nella sua ricerca artistica.

Un omaggio alla cultura italiana

Il tema di quest’edizione di Milano MuseoCity è Sentieri d’arte, e non poteva mancare un tributo a Franca Valeri, icona della cultura italiana. Presso NP ArtLab, i suoi disegni del 1938, che ritraggono donne emancipate, dialogano con opere di altre artiste, creando un ponte tra passato e presente. La mostra celebra la figura di Valeri, che ha saputo mescolare ironia e intelligenza, sfidando gli stereotipi femminili.

Design e arte in dialogo

La Mondadori Store in Piazza Duomo presenta un modellino della villa di via Saterna, realizzato per il film Orfeo di Virgilio Villoresi, ispirato a Poema a fumetti di Dino Buzzati. Questo progetto evidenzia come la letteratura e il cinema possano interagire con il design, creando un’esperienza multisensoriale. Anche FENDI Casa partecipa all’evento con Cabinet Pétales, un’opera di Maria Pergay che esplora il tema della metamorfosi, unendo eleganza e innovazione.

Un viaggio tra arte e design

Milano MuseoCity non è solo un evento, ma un vero e proprio viaggio tra arte e design, dove le vetrine dei negozi diventano palcoscenici per artisti e designer. Ogni installazione invita a riflettere sull’importanza della creatività nella vita quotidiana, trasformando la città in un’opera d’arte collettiva. Con iniziative come questa, Milano continua a dimostrarsi un punto di riferimento per l’arte e il design a livello internazionale.