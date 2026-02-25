Tutto su orari, tariffe e mostre al museo: informazioni pratiche

Tutte le informazioni utili per visitare il museo: apertura, prezzi, riduzioni e gli appuntamenti espositivi principali

Visitare un grande museo richiede poche semplici informazioni ma precise: conoscere gli orari, valutare le tariffe e verificare eventuali agevolazioni può risparmiare tempo e consentire di sfruttare al meglio l’esperienza espositiva. Questo testo riassume in modo pratico gli orari di apertura, le tipologie di biglietto disponibili e le regole per l’ingresso gratuito, insieme a una panoramica delle mostre attive e delle combinazioni di ingresso possibili.

Le regole e i prezzi sono pensati per soddisfare visitatori diversi: da chi programma una visita veloce a chi desidera esplorare più esposizioni nello stesso giorno. Troverai anche indicazioni su come acquistare i biglietti online e su quali categorie di pubblico possono beneficiare di riduzioni o gratuità.

Orari di apertura e modalità di accesso

Il museo osserva una chiusura settimanale il lunedì; dal martedì alla domenica l’orario di apertura è dalle 11:00 alle 19:00. La biglietteria chiude un’ora prima del museo, Per semplificare l’accesso è disponibile la possibilità di acquistare il biglietto online, opzione utile soprattutto nei periodi di alta affluenza.

Tipologie di biglietto e prezzi

Le tariffe principali prevedono un biglietto intero e un biglietto ridotto. Il prezzo in biglietteria per l’intero è di € 15, mentre chi acquista online trova una lieve riduzione a € 14. Il biglietto ridotto costa € 12 in cassa e € 11 se acquistato online. Esiste inoltre una tessera open con validità annuale al prezzo di € 18, acquistabile online.

Acquisto e vantaggi digitali

L’acquisto online spesso permette di risparmiare pochi euro e di assicurarsi la fascia oraria desiderata. Il biglietto open è pensato per chi intende tornare più volte, offrendo la possibilità di visite ripetute per un anno dalla data di acquisto. Si consiglia di consultare il sito ufficiale prima della visita per eventuali aggiornamenti sulle tariffe speciali e le promozioni temporanee.

Riduzioni, gratuità e categorie speciali

Numerose categorie possono usufruire di tariffe agevolate o dell’ingresso gratuito. La riduzione è disponibile per i giovani di età compresa tra i 18 e i 25 anni (non compiuti) e per i gruppi a partire da 15 persone, oltre che per possessori di biglietto di strutture convenzionate come la Galleria Nazionale o il Museo Ebraico di Roma.

Elenco delle esenzioni e delle convenzioni

L’ingresso gratuito è garantito, tra gli altri, ai minori di 18 anni, ai possessori della myMAXXI card e ai dipendenti del Ministero della Cultura. Sono previsti accessi gratuiti anche per i giornalisti che comprovano l’attività, per accompagnatori e guide turistiche dell’Unione Europea munite di licenza, nonché per specifiche categorie di studenti, insegnanti e membri di associazioni professionali.

Particolare attenzione è riservata alle persone con disabilità: presentando la EU Disability Card o una lettera di accompagnamento da un ente/associazione ospitante si garantisce l’ingresso gratuito anche per l’accompagnatore. Lo stesso vale per persone con spettro autistico, persone sorde o con disabilità cognitive e per chi necessita di cure o assistenza specializzata.

Mostre in corso e biglietti combinati

Tra le proposte espositive attive figurano un’esposizione dedicata a Franco Battiato e un progetto di William Kentridge insieme a Philip Miller. Per queste mostre sono previste tariffe specifiche: il biglietto singolo per la mostra su Franco Battiato è di € 10, mentre combinazioni con l’ingresso al museo o con altre mostre offrono prezzi cumulativi (ad esempio, Franco Battiato + biglietto intero del museo a € 20 o versioni ridotte a € 17).

Combinazioni e opzioni multiple

È possibile acquistare pacchetti che uniscono più esposizioni: combinare le mostre di William Kentridge e Franco Battiato o aggiungere il biglietto del museo centrale comporta prezzi variabili, pensati per agevolare chi desidera una visita più ampia. Alcune agevolazioni su queste combinazioni replicano le regole di gratuità già descritte per il museo, garantendo l’accesso gratuito a determinate categorie di pubblico.

Per pianificare la visita al meglio, conviene verificare online le opzioni di biglietto combinate e prenotare con anticipo, specialmente nei periodi di maggiore affluenza. In questo modo si sfruttano le riduzioni e si evitano attese prolungate in biglietteria.

Controllare il sito ufficiale prima della partenza è sempre la scelta migliore per aggiornamenti dell’ultimo minuto su orari, tariffe e mostre.