Un'esperienza unica che unisce arte, performance e innovazione nel cuore di Milano.

Un nuovo spazio per l’arte contemporanea

La MEGA Art Fair si prepara a tornare a Milano dal 2 al , portando con sé un’energia rinnovata e un format espositivo innovativo. Quest’anno, la fiera si svolgerà in un ex spazio industriale degli anni Cinquanta, situato in Via Orobia 26, nel quartiere Scalo di Porta Romana. Questo luogo, che si affaccia sul cortile condiviso con la Fondazione ICA e la galleria Scaramouche, rappresenta un perfetto connubio tra storia e modernità, offrendo un contesto unico per l’esposizione di opere d’arte contemporanea.

Un’esperienza immersiva e coinvolgente

MEGA Art Fair non è solo una fiera d’arte, ma un vero e proprio hub d’innovazione che promuove la contaminazione tra diverse forme artistiche. Gli organizzatori descrivono l’evento come un luogo di incontro e confronto, dove l’arte si fonde con design, musica e performance. Il programma prevede una serie di eventi, tra cui performance dal vivo, conferenze e DJ set, che si protrarranno fino a tarda sera, rendendo l’esperienza ancora più coinvolgente per i visitatori.

Un’ampia selezione di gallerie internazionali

Quest’anno, la fiera accoglierà 23 gallerie provenienti da diverse città del mondo, tra cui Londra, Parigi, Berlino e Città del Messico. Tra le gallerie più rinomate presenti, si segnalano Carl Kostyal e Cob Gallery da Londra, Romero Paprocki da Parigi e First Floor Gallery da Harare. La fiera si distingue per la sua assenza di stand tradizionali, favorendo un dialogo aperto tra le opere e lo spazio espositivo, creando un’atmosfera di interazione e scoperta.

Un focus sulla moda e il suo potere espressivo

Una delle novità di questa edizione è la sezione tematica dedicata al potere della moda, curata da Marcelle Josep. Questa sezione esplorerà come l’abbigliamento e altri elementi legati alla moda possano influenzare e trasformare la nostra percezione del mondo. Attraverso le voci di artiste donne e queer, il pubblico avrà l’opportunità di riflettere sul significato e sull’impatto della moda nella società contemporanea.

Un programma ricco di eventi e attività

Il programma pubblico di MEGA Art Fair prevede una serie di attività pensate per coinvolgere i visitatori in un’esperienza completa. Oltre alle performance e alle visite guidate, ci saranno anche cene e talk di approfondimento con artisti e professionisti del settore. Questo approccio mira a creare un’atmosfera conviviale e informale, dove l’arte diventa un mezzo per socializzare e scambiare idee.