Inaugurato a Milano, SITE.ROOM è un luogo di sperimentazione e dialogo artistico.

Un nuovo punto di riferimento per l’arte contemporanea

Milano si arricchisce di un nuovo spazio dedicato all’arte contemporanea: SITE.ROOM, un progetto ideato dalla giornalista e curatrice Maria Grazia Vernuccio. Questo innovativo spazio espositivo, che aprirà le sue porte il 4 marzo in Via Washington 106, si propone di valorizzare opere site-specific e inedite, creando un ambiente stimolante per artisti e pubblico.

Un crocevia di idee e creatività

SITE.ROOM non è solo un luogo espositivo, ma un vero e proprio crocevia di idee. Vernuccio descrive il progetto come una “stanza dei sogni”, un ambiente dove le arti possono dialogare liberamente, generando nuove prospettive e connessioni tra mondi diversi. Questo spazio è concepito per ospitare mostre, conferenze e incontri, favorendo il dialogo tra artisti, curatori e il pubblico.

Inaugurazione con l’installazione di Andrea Bianconi

Il lancio di SITE.ROOM sarà segnato dall’installazione Mappamondi dell’immaginazione dell’artista Andrea Bianconi. Questo progetto site-specific invita i visitatori a esplorare mondi possibili e impossibili, stimolando la loro immaginazione. Bianconi, noto per le sue performance in musei internazionali, descrive il suo lavoro come un insieme di “stanze, luoghi e pensieri” che si intrecciano, creando un’esperienza immersiva per il pubblico.

Un’opportunità per la comunità artistica

Con l’apertura di SITE.ROOM, Milano si conferma come un hub culturale in continua evoluzione. Questo spazio offre un’importante opportunità per artisti emergenti e affermati di presentare le loro opere in un contesto che incoraggia la sperimentazione. La presenza di showroom, studi di architettura e musei nelle vicinanze rende il quartiere un luogo ideale per la creatività e l’innovazione.

Visita SITE.ROOM

Dal 5 marzo al 5 aprile, l’installazione di Bianconi sarà aperta al pubblico, offrendo un’occasione imperdibile per immergersi nell’arte contemporanea. Non perdere l’opportunità di visitare SITE.ROOM e scoprire un nuovo modo di vivere l’arte a Milano.