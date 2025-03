Un'opportunità per le giovani donne che desiderano intraprendere una carriera nel settore tech.

Un’iniziativa per il futuro delle donne in tecnologia

Bending Spoons, un’azienda innovativa con sede a Milano, ha annunciato il rinnovo della sua iniziativa dedicata alle giovani donne che desiderano intraprendere una carriera nel settore tecnologico. Questa iniziativa prevede l’assegnazione di borse di studio del valore di 5.000 euro ciascuna a 20 studentesse che stanno seguendo un percorso di studi in computer science nell’Unione Europea, nel Regno Unito, in Svizzera o in paesi balcanici non appartenenti all’UE.

Un impegno per la parità di genere

Nicolle Wasserman, responsabile delle operazioni di persone di Bending Spoons, ha dichiarato: “L’obiettivo di questa iniziativa è contribuire a colmare il divario di rappresentanza nel settore promuovendo talenti eccezionali”. Questo progetto si inserisce in un contesto più ampio di impegno da parte dell’azienda per ridurre il divario di genere nel settore tecnologico. Bending Spoons non si limita a offrire borse di studio, ma promuove anche corsi di formazione e eventi dedicati alle donne, come la sponsorizzazione di percorsi formativi in programmazione e ingegneria informatica.

Iniziative a supporto dei giovani talenti

Negli anni, Bending Spoons ha lanciato numerose iniziative a supporto dei giovani talenti. Tra queste, spiccano le borse di studio dal valore di 7.500 euro ciascuna per 10 studentesse del corso di laurea in ingegneria informatica del Politecnico di Milano. Inoltre, l’azienda ha collaborato con Codemotion per formare ragazze delle scuole superiori in intelligenza artificiale e programmazione, e ha sponsorizzato l’iniziativa Coding Women Sicilia.

Come partecipare e scadenze

Le candidature per la Bending Spoons Women in Computer Science Scholarship sono attualmente aperte. Le vincitrici di questa prestigiosa borsa di studio saranno annunciate a giugno 2025. Questa è un’opportunità imperdibile per tutte le giovani donne che desiderano fare la differenza nel mondo della tecnologia e contribuire a un cambiamento positivo nella società.