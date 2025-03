Milano si prepara a diventare la capitale dei data center, ma quali sono i rischi?

Il crescente ruolo dei data center in Lombardia

Negli ultimi anni, la Lombardia ha visto un’esplosione nel numero di data center, trasformando Milano in un hub cruciale per la gestione dei dati. Con una richiesta di potenza energetica che raggiunge i 238 MW, la città rappresenta quasi la metà del fabbisogno nazionale, pari a 513 MW. Questo incremento non è casuale: la domanda di servizi digitali è in continua crescita, spinta dall’espansione delle tecnologie emergenti come l’intelligenza artificiale e il cloud computing.

Impatto ambientale e sostenibilità

Tuttavia, l’espansione dei data center porta con sé sfide significative, in particolare per quanto riguarda l’impatto ambientale. Secondo uno studio condotto dalle Università di Arlington e Riverside, l’uso di acqua per il raffreddamento di queste strutture è destinato ad aumentare, sollevando interrogativi sulla sostenibilità a lungo termine. Inoltre, negli Stati Uniti, le emissioni inquinanti generate dai data center hanno comportato costi sanitari pubblici di 5,4 miliardi di dollari negli ultimi cinque anni, un trend che potrebbe ripetersi anche in Italia se non si adottano misure adeguate.

Il futuro dei data center in Italia

Il report degli Osservatori Digital Innovation del Politecnico di Milano evidenzia che attualmente in Italia sono operative 186 infrastrutture di data center, con altre 98 in fase di sviluppo. Questo scenario suggerisce una crescita robusta, ma è fondamentale affrontare le problematiche legate alla gestione dell’energia e delle risorse idriche. È essenziale che le nuove costruzioni siano progettate tenendo conto della sostenibilità, per evitare di creare “cattedrali nella pianura” che possano portare a blackout e inefficienze nel sistema.

In conclusione, mentre la Lombardia si prepara a diventare un leader nel settore dei data center, è cruciale che le autorità e le aziende coinvolte collaborino per garantire un equilibrio tra innovazione tecnologica e responsabilità ambientale. Solo così sarà possibile sfruttare appieno le opportunità offerte da questa nuova era digitale, senza compromettere il nostro futuro.