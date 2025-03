Un'iniziativa che valorizza il talento artistico del territorio attraverso esposizioni gratuite.

Un’incredibile risposta alla call per artisti

Il Castello di Legnano si prepara a diventare un punto di riferimento per l’arte locale, grazie a una call per artisti che ha ricevuto ben 125 candidature. Questa iniziativa, lanciata dall’ufficio Cultura del comune, ha suscitato un interesse straordinario, dimostrando quanto sia vivo il panorama artistico del territorio. Le proposte ricevute riguardano principalmente la pittura e la fotografia, ma non mancano installazioni e sculture realizzate con materiali riciclati e opere digitali innovative.

Selezione e programmazione delle mostre

Tra le candidature, l’ufficio Cultura ha selezionato 75 proposte di mostre, un numero che supera le aspettative iniziali. L’assessore alla Cultura, Guido Bragato, ha espresso la sua soddisfazione per il risultato ottenuto, sottolineando come il Castello stia diventando una vera e propria “casa” per gli artisti locali. L’obiettivo di questa iniziativa è quello di offrire agli artisti la possibilità di esporre gratuitamente, integrando le mostre nel calendario della programmazione del Castello.

Un calendario ricco di eventi

Le mostre inizieranno ad aprile e si protrarranno fino a maggio, periodo in cui si svolgeranno eventi significativi come il Mulino Day e la Festa della Sostenibilità. Quest’anno, il filo conduttore delle esposizioni potrebbe essere l’ambiente, vista l’alta partecipazione di opere che trattano questo tema. Inoltre, è previsto un secondo blocco di esposizioni in autunno, che promette di arricchire ulteriormente l’offerta culturale del Castello.

Un’opportunità per gli artisti

Questa iniziativa rappresenta un’importante opportunità per gli artisti del territorio, che potranno esporre le proprie opere in un contesto prestigioso come il Castello di Legnano. La selezione delle opere non solo mette in luce il talento locale, ma contribuisce anche a creare un dialogo tra l’arte e la comunità, promuovendo un senso di appartenenza e valorizzazione del patrimonio culturale. Con l’attenzione crescente verso l’arte e la sostenibilità, il Castello si prepara a diventare un fulcro di creatività e innovazione.