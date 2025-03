Interventi significativi per migliorare infrastrutture e servizi nella città di Bollate.

Investimenti significativi per la comunità

Il Consiglio comunale di Bollate ha recentemente approvato un ambizioso Piano opere pubbliche per il 2025, destinando un totale di 6 milioni di euro a una serie di interventi strategici. Il vicesindaco Alberto Grassi ha presentato il piano all’Assemblea cittadina, evidenziando l’importanza di questi investimenti per migliorare la qualità della vita dei cittadini e potenziare le infrastrutture locali.

Manutenzione dei torrenti e delle infrastrutture

Tra le principali voci di spesa, spiccano i 3 milioni di euro destinati alla manutenzione straordinaria delle tombinature dei torrenti Nirone, Garbogera, Guisa e Pudiga. Questi fondi, provenienti da un bando regionale, sono cruciali per garantire la sicurezza idraulica della città. In particolare, il torrente Nirone riceverà 750mila euro per il consolidamento degli argini e la pulizia dell’alveo, un intervento fondamentale per prevenire allagamenti e garantire la sicurezza dei cittadini.

Ampliamento della biblioteca e nuovi spazi per eventi

Un altro progetto di rilievo è l’ampliamento della biblioteca comunale, che vedrà un incremento di oltre 200 metri quadri di spazio. Questo intervento non solo migliorerà l’accesso ai servizi bibliotecari, ma offrirà anche nuove opportunità per conferenze, mostre ed eventi culturali, contribuendo a rendere Bollate un centro di aggregazione e cultura.

Sport e benessere: nuove strutture per la comunità

Il piano prevede anche investimenti nel settore sportivo, con 500mila euro destinati alla trasformazione del campo da calcio di via Ospitaletto, che sarà dotato di erba sintetica per un utilizzo intensivo. Inoltre, 1 milione di euro sarà investito nella manutenzione di quattro palestre dell’Istituto superiore di via Varalli, dove numerose associazioni sportive locali svolgono le loro attività. Questi interventi non solo miglioreranno le strutture esistenti, ma promuoveranno anche uno stile di vita attivo e sano tra i cittadini.

Nuovi servizi e spazi pubblici

Il Piano opere pubbliche include anche la realizzazione di una sede decentrata del centro per l’impiego Rho-Bollate, situata in via Tito Speri, e un nuovo parco pubblico all’interno del centro sportivo di via Dante-Verdi. Queste iniziative rappresentano un passo importante verso la creazione di servizi accessibili e spazi verdi per la comunità, contribuendo a migliorare la qualità della vita nella città.

Un futuro sostenibile per Bollate

Il vicesindaco Grassi ha espresso grande soddisfazione per l’approvazione di questi progetti, sottolineando come l’Amministrazione comunale sia riuscita a intercettare risorse significative da bandi di finanziamento sovra-comunali. Con quasi 5 milioni di euro provenienti da fonti esterne, questi interventi non peseranno sul bilancio comunale, dimostrando un impegno concreto verso un futuro sostenibile e prospero per Bollate.