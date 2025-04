Un tributo senza precedenti per il Pontefice scomparso, atteso un afflusso record ai funerali.

Una folla straordinaria per un Papa straordinario

La Basilica di San Pietro si è trasformata in un luogo di pellegrinaggio per migliaia di fedeli che, in queste ore, stanno rendendo omaggio a Papa Francesco, scomparso il 21 aprile scorso. La camera ardente, allestita con grande rispetto, ha visto un’affluenza senza precedenti, con quasi 20mila persone che hanno sfilato accanto al feretro del Pontefice. La lunga attesa, che si è protratta fino a notte fonda, testimonia l’affetto e la devozione dei fedeli, molti dei quali hanno viaggiato da lontano per essere presenti in questo momento storico.

Un tributo che attraversa i continenti

Tra i pellegrini, ci sono coloro che hanno affrontato viaggi lunghi e impegnativi, come un prete americano proveniente dal Maryland e famiglie che hanno colto l’occasione per unire la visita a Roma con l’omaggio al Papa. La signora Giuseppa Mangione, originaria di Agrigento, ha condiviso il suo ricordo di Bergoglio, sottolineando la sua bontà e la capacità di comunicare un messaggio di pace e amore. Anche se non tutti sono riusciti a entrare, la determinazione di molti è palpabile: “Ritenteremo domani”, affermano con speranza.

Funerali storici in arrivo

Il rito della chiusura della bara, presieduto dal cardinal Kevin Joseph Farrell, avverrà domani alle 20, mentre i funerali si svolgeranno sabato mattina. Le autorità si aspettano un’affluenza di circa 200-250mila persone, con maxi schermi dislocati in vari punti strategici per garantire che tutti possano seguire la cerimonia. Leader mondiali, tra cui il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, parteciperanno a questo evento di grande rilevanza, sottolineando l’impatto globale del Pontefice argentino.

Preparativi per la sepoltura

Jorge Mario Bergoglio riposerà nella Basilica di Santa Maria Maggiore, dove sono già iniziati i lavori di preparazione per la sua sepoltura. La nicchia che ospiterà la sua tomba è situata accanto alla cappella Paolina, un luogo di grande significato per il Papa. Nel frattempo, sul sagrato della Basilica mariana, sono iniziati tre giorni di rosari in suo onore, un momento di preghiera collettiva che unisce i fedeli in un abbraccio spirituale.

La figura di Papa Francesco continuerà a vivere nei cuori di coloro che lo hanno seguito e amato, e il suo messaggio di speranza e unità rimarrà un faro per le generazioni future.