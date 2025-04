Incidente stradale a Garbagnate Milanese: arrestato un 23enne

Un giovane di 23 anni è stato arrestato per lesioni gravissime dopo un incidente a Garbagnate Milanese.

La dinamica dell’incidente

Il 9 febbraio scorso, un grave incidente stradale ha scosso la comunità di Garbagnate Milanese. Un giovane di 23 anni, di origini Rom, è accusato di aver provocato un sinistro mentre tentava un sorpasso azzardato. L’auto del giovane ha colpito uno spartitraffico, ribaltandosi e impattando con un’altra vettura che trasportava cinque giovani di età compresa tra i 21 e i 26 anni. Questo tragico evento ha portato a ferite gravi per alcuni dei passeggeri coinvolti.

Le conseguenze per le vittime

Tra i feriti, uno di loro è stato ricoverato in terapia intensiva a causa delle gravi lesioni riportate. Dopo un periodo di monitoraggio, il giovane è stato trasferito in un reparto specializzato per la riabilitazione. La gravità delle ferite ha destato preoccupazione e ha messo in luce l’importanza della sicurezza stradale. Gli altri passeggeri, pur non avendo subito lesioni così gravi, hanno comunque vissuto un’esperienza traumatica che li segnerà nel tempo.

Indagini e arresto del conducente

Le indagini condotte dalle autorità sono state rapide ed efficaci. Grazie alle telecamere di videosorveglianza e alle tracce rinvenute nel veicolo del 23enne, gli inquirenti sono riusciti a ricostruire la dinamica dell’incidente e a identificare il conducente fuggito. Il giovane, dopo aver abbandonato il veicolo ribaltato, si era dato alla fuga insieme ai suoi passeggeri. Tuttavia, le prove raccolte hanno portato all’emissione di un ordine di custodia cautelare nei suoi confronti, eseguito il 14 aprile, quando è stato arrestato e trasferito presso la Casa Circondariale di Milano San Vittore.