Un'opportunità imperdibile per esplorare il patrimonio artistico della Lombardia senza costi.

Un’iniziativa per la cultura

Ogni prima domenica del mese, i musei e i luoghi di cultura statali in Italia aprono le loro porte gratuitamente grazie all’iniziativa #domenicalmuseo promossa dal Ministero della Cultura. Questo evento rappresenta un’importante opportunità per i cittadini e i turisti di esplorare il ricco patrimonio artistico e storico della Lombardia senza alcun costo di ingresso. Domenica 1° dicembre 2024, i visitatori potranno approfittare di questa iniziativa per scoprire le meraviglie artistiche della regione.

Le meraviglie di Milano

Milano, cuore pulsante della cultura lombarda, offre una vasta gamma di musei che partecipano all’iniziativa. La Pinacoteca di Brera accoglie i visitatori con opere straordinarie, tra cui la Pala Montefeltro di Piero della Francesca e lo Sposalizio della Vergine di Raffaello. La prenotazione è obbligatoria e può essere effettuata su <a href=" Non perdere l'occasione di ammirare anche l'Ultima Cena di Leonardo Da Vinci presso il Museo del Cenacolo Vinciano, prenotando i biglietti gratuiti online.

Altri luoghi imperdibili in Lombardia

Oltre a Milano, la Lombardia offre numerosi altri luoghi da visitare. A Brescia, le Grotte di Catullo e il Museo Archeologico di Sirmione sono aperti al pubblico, così come i parchi archeologici della Valle Camonica. A Monza, la Cappella Espiatoria incanta i visitatori con i suoi mosaici preziosi. Non dimenticare di visitare il Museo Archeologico Nazionale di Mantova e il Complesso Monumentale della Certosa di Pavia. Ogni museo ha la sua storia e le sue peculiarità, rendendo ogni visita un’esperienza unica.

Pianifica la tua visita

È consigliabile consultare il sito del Ministero della Cultura o i siti ufficiali dei singoli musei per pianificare la visita e verificare eventuali necessità di prenotazione. Con oltre 350.000 visitatori registrati nella scorsa edizione, l’iniziativa si conferma un successo straordinario, dimostrando l’interesse del pubblico per la cultura e l’arte. Non perdere l’occasione di scoprire il patrimonio culturale della Lombardia in un modo accessibile e coinvolgente.