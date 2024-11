Dal 22 al 24 novembre, il design italiano si fa portavoce di inclusività e sostenibilità.

Un palcoscenico per il design italiano

Dal 22 al 24 novembre, il vibrante quartiere di Jing’an a Shanghai ospiterà la 9ª edizione di Italian Design Icons (IDI). Questo evento, organizzato da Eastant Communication & Events e ispirato da DP Group, rappresenta un’importante piattaforma per il design italiano, dove l’innovazione e la creatività si fondono per dare vita a progetti unici. Quest’anno, il tema centrale è “Manufacturing Value – Inclusiveness, Innovation, and Sustainability”, un chiaro richiamo alla necessità di un design che non solo sia esteticamente piacevole, ma anche responsabile e inclusivo.

Un incontro di menti brillanti

IDI 2024 si preannuncia come un punto di incontro privilegiato per professionisti, accademici e appassionati del settore. La manifestazione offrirà una ricca programmazione di conferenze, workshop e tavole rotonde, con la partecipazione di esperti di fama internazionale. Tra le figure di spicco, spiccano Aldo Cibic, cofondatore del Gruppo Memphis e attuale Direttore Artistico di IDI 2024, e Aldo Cingolani, responsabile di Bertone Design. La loro sinergia promette di elevare ulteriormente il livello creativo dell’evento, rendendolo un’occasione imperdibile per chi desidera esplorare le ultime tendenze del design.

Un tributo all’innovazione sostenibile

Le aziende partecipanti rappresentano l’eccellenza del Made in Italy, con nomi illustri come Ducati, Maserati, Pininfarina e Pirelli. I settori coinvolti spaziano dall’automotive al tessile, dal packaging all’illuminazione, con un focus particolare sull’innovazione sostenibile. Un’iniziativa di spicco è la “Week of Light”, un concorso che sfida studenti e giovani designer a immaginare il futuro dell’illuminazione. Utilizzando strumenti di intelligenza artificiale generativa, i partecipanti avranno l’opportunità di visualizzare scenari innovativi, con i progetti vincitori premiati con lampade iconiche disegnate da Gio Ponti.

Premi e riconoscimenti per il design del futuro

IDI 2024 introdurrà anche il nuovo premio “Icons of Change: Women Shaping the Future”, dedicato alle donne che stanno rivoluzionando il design e l’innovazione. Accanto a questo, torneranno i riconoscimenti “Most Trending Brand” e “Most Influential Speaker”, che celebrano rispettivamente il prodotto più innovativo e il relatore più ispirante dell’evento. Grazie al supporto di partner come Bertone Design NCC e Radici Group, IDI 2024 si conferma un evento di portata internazionale, un vero e proprio hub creativo dove idee e visioni si incontrano per definire il futuro del design.