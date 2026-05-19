Presentazione del volume Marina Previtali. Milano messa in opera a Palazzo Morando

Un appuntamento culturale che riunisce ottantasei contributi su Milano, con autori dal mondo dell'arte, dell'impresa e della parola; ingresso libero e dialoghi guidati da Lorenzo Valentino

La città come laboratorio creativo è il filo rosso che attraversa Marina Previtali. Milano messa in opera, il volume edito da Silvana Editoriale e curato da Lorenzo Valentino. L’opera raccoglie ottantasei testi che, messi a confronto, restituiscono una visione molteplice di Milano, tra testimonianze personali e riflessioni critiche.

Questo incontro di presentazione al Palazzo Morando vuole tradurre il libro in conversazione pubblica, valorizzando il carattere comunitario delle pagine e il ruolo della città come fucina di idee.

Il progetto editoriale mette in luce una narrazione collettiva in cui professionisti di differenti ambiti offrono sguardi complementari: imprenditori, artisti, giornalisti, designer e studiosi dialogano su identità urbana e creatività. L’evento è pensato per trasformare la lettura in scambio diretto, proponendo riflessioni che parlano sia ai cittadini curiosi sia agli operatori culturali. Partecipare significa confrontarsi con una molteplicità di punti di vista che ridisegnano il ritratto della metropoli.

Il volume e la sua visione

Il libro riunisce contributi eterogenei che, insieme, restituiscono la forza immaginativa di Milano. La curatela di Lorenzo Valentino organizza testi e immagini in una sequenza che privilegia lo sguardo personale, facendo emergere il senso di appartenenza e condivisione. Le pagine non propongono un univoco racconto storico, ma una serie di ritratti che, accostati, creano un mosaico dinamico: è la città vista come spazio di progetti, memoria e invenzione. L’approccio valorizza la molteplicità di linguaggi, dal saggio critico alla testimonianza emotiva, dal contributo professionale al racconto poetico.

Autori e contributi

Tra gli autori e i firmatari dei testi compaiono figure del mondo culturale, artistico e imprenditoriale: nomi come Maurizio Cucchi (poeta), Alfonso Femia (architetto), Federico Maggioni (illustratore) contribuiscono con voci diverse a costruire il quadro. Accanto a loro, manager culturali e imprenditori offrono prospettive pratiche e osservazioni sul tessuto urbano. Questa pluralità di sguardi è pensata per far emergere non tanto un’idea unica di Milano, quanto la sua capacità di essere contemporaneamente spazio operativo, fonte estetica e comunità viva.

Dettagli dell’evento

La presentazione si terrà il 26-05-2026 alle 18.00 presso Palazzo Morando, Costume Moda Immagine, in Via Sant’Andrea, 6, 20121 Milano. L’appuntamento è a ingresso gratuito: ingresso libero. Per informazioni è possibile contattare la Galleria Previtali via email a info@galleriaprevitali.it o telefonicamente al 3388718349. Il volume e gli interventi prevedono un confronto aperto al pubblico, pensato per favorire domande e scambi con gli autori e i relatori presenti.

Chi interviene e chi organizza

Alla presentazione partecipano voci qualificate che accompagneranno il pubblico nella lettura del libro: Emanuele Beluffi (direttore Giornale OFF), Francesca Bonazzoli (giornalista), Francesca Colombo (ingegnere, pianista e manager culturale), Maurizio Cucchi (poeta), Alfonso Femia (architetto), Roberto Gavazzi (imprenditore), Federico Maggioni (illustratore), Lorenzo Valentino (gallerista e curatore) e Stefano Zoffi (storico dell’arte). L’iniziativa è promossa dal Comune di Milano_Palazzo Morando in collaborazione con Galleria Previtali, che ne cura l’organizzazione logistica e la promozione.

Perché partecipare

Partecipare significa entrare in contatto con una lettura plurale della città: il confronto con autori e testimoni offre strumenti per reinterpretare spazi e practices urbane. L’evento è rivolto sia a chi lavora nei settori creativi sia a chi semplicemente vuole conoscere nuove chiavi di lettura su Milano. In questa cornice, la figura della pittrice Marina Previtali viene interpretata come quella del moderno flâneur, capace di attraversare la città raccogliendo frammenti e trasformandoli in immagini e riflessioni.

Per partecipare o avere ulteriori dettagli è disponibile la pagina della Galleria Previtali e l’organizzazione invita a usare i contatti ufficiali per prenotazioni o richieste. L’appuntamento promette di essere un’occasione per ascoltare diverse esperienze e per confrontarsi su come l’arte e la parola possano restituire senso allo spazio urbano, riaffermando il valore della letteratura e poesia come strumenti di conoscenza e immaginazione.