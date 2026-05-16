Concerto gospel solidale a Milano al Teatro Caboto

Un concerto del coro One Spirit Inside con ingresso a pagamento: il ricavato sarà devoluto all'Associazione Il Sogno di Ele per progetti di riabilitazione

Il palco del Teatro Caboto si anima per una serata che unisce musica e impegno sociale: il coro One Spirit Inside porterà sul palco un repertorio gospel pensato per trasmettere energia e speranza a un pubblico desideroso di condividere emozioni.

La formula dell’evento combina performance musicale e solidarietà, con l’obiettivo di sostenere interventi concreti a favore dei più piccoli.

La manifestazione è promossa dall’Associazione Black Inside e devolve l’intero ricavato all’Associazione Il Sogno di Ele, che quotidianamente si occupa di offrire opportunità di recupero e riabilitazione ai bambini affetti da paralisi cerebrale infantile. Partecipare significa dunque vivere una serata di musica e contribuire direttamente a progetti terapeutici e di supporto.

Dettagli pratici dell’appuntamento

La serata è programmata per il 23-05-2026 con inizio alle 21.00 presso Teatro Caboto, via Mar Nero 10, Milano. Il biglietto d’ingresso è di 15,00 euro; l’evento è a pagamento ma prevede ingressi gratuiti per le persone con disabilità e per i bambini fino a 8 anni, in linea con la vocazione inclusiva dell’iniziativa. Per raggiungere il teatro è possibile consultare la mappa sul sito della struttura o contattare gli organizzatori via telefono o WhatsApp.

Biglietti e prenotazioni

Per prenotare il posto è necessario inviare un messaggio WhatsApp al numero 335.6633093, indicato anche per informazioni dettagliate. La prenotazione è consigliata vista la capienza limitata del teatro e l’alta partecipazione prevista: il sistema di prenotazione via WhatsApp permette di ricevere conferma rapida e istruzioni per il ritiro del biglietto. Ricordiamo che l’intero incasso della serata sarà destinato a finalità benefiche.

Accessibilità e informazioni utili

Il Teatro Caboto garantisce soluzioni per l’accessibilità: ingressi agevolati e posti riservati per persone con mobilità ridotta. Per ogni necessità specifica legata all’accesso o all’accompagnamento si invita a contattare il numero indicato, così da organizzare al meglio l’arrivo e l’accoglienza. Le famiglie con bambini piccoli troveranno indicazioni per l’accesso gratuito fino a 8 anni.

Il coro e il valore della musica

One Spirit Inside è un ensemble vocale che concentra la propria proposta su brani gospel e ritmi che favoriscono condivisione ed emozione collettiva. La performance non è solo intrattenimento: attraverso l’interpretazione dei pezzi il coro cerca di creare un filo emotivo con il pubblico, trasformando la sala in uno spazio di comunione e partecipazione. La scelta del repertorio mira a valorizzare il potere aggregante della musica.

Una serata di significato

L’evento sottolinea il ruolo della musica come veicolo di cambiamento sociale: partecipare significa sostenere progetti concreti dell’Associazione Il Sogno di Ele, che lavora per migliorare la qualità della vita dei bambini con paralisi cerebrale infantile attraverso interventi riabilitativi, supporto alle famiglie e percorsi terapeutici personalizzati. L’azione dell’associazione è improntata a risultati misurabili e a un approccio multidisciplinare.

Come partecipare e consigli pratici per la serata

Per partecipare basta prenotare via WhatsApp al numero 335.6633093 e presentarsi al Teatro Caboto il giorno indicato. Si consiglia di arrivare con un leggero anticipo per agevolare i controlli e il posizionamento in platea; chi desidera contribuire oltre al biglietto può informarsi direttamente in loco sulle modalità di donazione aggiuntiva. L’organizzazione invita inoltre a rispettare le norme del teatro per garantire un clima sereno a tutti i partecipanti.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Associazione Black Inside al numero pubblicizzato: il personale fornirà dettagli su posti disponibili, modalità di accesso e condizioni speciali per l’ingresso gratuito. Partecipare a questa serata significa vivere un’esperienza musicale intensa e offrire un aiuto concreto a chi lavora per il recupero e la crescita dei bambini coinvolti.