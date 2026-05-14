Mostra a Milano: Le Rouge et le Noir Brera esplora il contrasto rosso e nero a Made4Art

Un'esposizione collettiva a Made4Art che mette a confronto sensibilità e linguaggi attorno al tema del rosso e del nero

La galleria Made4Art propone una nuova lettura del binomio cromatico con la mostra Le Rouge et le Noir Brera, un progetto che riunisce opere create a partire dall’ossessione per il rosso e il nero. L’allestimento mette in dialogo tecniche pittoriche e scelte espressive differenti, offrendo al visitatore un percorso di confronto tra superfici, matericità e contrasti.

In questa sede il termine mostra indica un progetto espositivo curato e tematico che seleziona lavori coerenti con un’idea centrale, qui appunto il rapporto cromatico e simbolico tra due colori.

Informazioni pratiche e contatti sono fondamentali per organizzare la visita: la sede è in via Ciovasso, 17 a Milano, con ingresso gratuito e orari prefissati. La manifestazione si svolge dal 21-05-2026 al 15-06-2026, ed è aperta dal martedì al venerdì dalle 10.00 alle 18.00, mentre è chiusa la domenica, il lunedì e il sabato. Per informazioni: info@made4art.it e il sito http://www.made4art.it. La comunicazione ufficiale dell’evento è stata firmata da Vittorio Schieroni Press e Comunicazione il 12-05-2026 alle 11:48:25.

Artisti e approccio estetico

Quattro voci compongono il corpus espositivo: Biagio Battaglia, Hans Mrz, Miriam Selvetti e Marilena Visini. Ognuno interpreta il tema con modalità specifiche, alternando gesti pittorici decisi, superfici stratificate e campiture monocrome che dialogano con il nero come elemento di profondità e il rosso come vettore di intensità. Il progetto punta a evidenziare come una stessa coppia cromatica possa declinarsi in molteplici linguaggi: dalla figurazione all’astrazione, dalla pittura materica a interventi più concettuali. Il visitatore viene invitato a cogliere le differenze tecniche e le affinità tematiche che emergono lungo il percorso.

Le opere e il piano espositivo

Nella selezione è presente anche un’opera fotografata di particolare rilievo attribuita a Miriam Selvetti, che compare nelle immagini promozionali della rassegna. La disposizione delle opere nello spazio di Made4Art privilegia contrasti visivi e sequenze cromatiche: aree con prevalenza di nero si alternano a spazi dominati dal rosso, creando pause e accelerazioni nella lettura. Il curatela affidata a Vittorio Schieroni ed Elena Amodeo insiste sulla necessità di percepire il colore come elemento narrativo, non solo estetico, favorendo un’esperienza di osservazione partecipata e riflessiva.

Come partecipare e servizi

La mostra prevede ingresso libero, quindi non è necessaria la prenotazione per visite singole; resta possibile contattare la galleria per gruppi o richieste specifiche via email. Per restare aggiornati sono disponibili i canali di comunicazione tradizionali: una newsletter e feed RSS segnalati dall’organizzazione, oltre a eventuali servizi SMS. Sul sito di Made4Art è inoltre consultabile la mappa della zona per orientarsi facilmente fino a via Ciovasso. L’accesso alla sede segue le normali regole di fruizione delle gallerie private, con aree espositive pensate per favorire la calma visiva e la contemplazione delle opere.

Privacy, commenti e informazioni legali

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Contatti e riferimento

Per informazioni più dettagliate: Made4Art, email info@made4art.it, sito http://www.made4art.it. L’appuntamento con Le Rouge et le Noir Brera offre un’occasione per approfondire il valore simbolico e materico del colore nella pittura, osservando come quattro percorsi differenti possano convergere in una mostra coerente e stimolante.