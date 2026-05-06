Rassegna Libri in Corte: incontri, cinema e laboratori a Garbagnate Milanese

Scopri il programma completo di Libri in Corte: incontri con autori, proiezioni cinematografiche, workshop per ragazzi e momenti dedicati allo sport e alla divulgazione

Da lunedì 18 a domenica 24 maggio torna a Garbagnate Milanese la rassegna Libri in Corte, manifestazione giunta all’undicesima edizione e promossa dall’amministrazione comunale. L’evento si svolge principalmente presso la biblioteca Corte Valenti (via Monza 12) e coinvolge spazi cittadini come il Centro Vari.Età e il Cinema Teatro Italia: una settimana fitta di incontri pensati per lettori di tutte le età, con momenti dedicati a libri, cinema, sport e attività creative.

La rassegna conferma il suo stile variegato, alternando presentazioni di saggi e romanzi a proiezioni e workshop pratici. In programma troviamo autori noti, sportivi di rilievo, un ministro e divulgatori scientifici: il cartellone punta a intrecciare cultura e comunità, proponendo sia il confronto pubblico sia occasioni laboratoriali per i più giovani. Il filo conduttore resta la promozione della lettura come strumento di crescita personale e collettiva.

Programma di apertura e proiezione omaggio

La rassegna si apre lunedì 18 maggio alle ore 17.30 presso il Centro Vari.Età (via Bolzano 22) con la psicoterapeuta Susanna Baldi che presenta il saggio Il coraggio di ricordare (Montaonda). Baldi, nota anche come istruttrice di mindfulness e formatrice, esplora come la narrazione del trauma possa trasformarsi in un processo di cura quando viene opportunamente elaborata. L’incontro unisce ricordi personali e riflessioni professionali, offrendo strumenti concreti per comprendere il valore terapeutico della memoria.

Proiezione dedicata a Franco Battiato

Da non perdere, giovedì 21 maggio alle 20.45 al Cinema Teatro Italia (via Varese 29): la proiezione del biopic Franco Battiato – Il lungo viaggio (biglietto 5 euro), diretto da Renato De Maria. Il film segue il percorso artistico e umano del cantautore, dalle radici siciliane all’affermazione nella Milano degli anni Settanta; in sala sarà presente l’attore Ermes Frattini, che interpreta Juri Camisasca, e sarà intervistato da Luca Malini, per approfondire le scelte narrative e le relazioni che hanno segnato la vita dell’artista.

Incontri tra sport e letteratura

Venerdì 22 maggio la biblioteca Corte Valenti ospita una serata dedicata allo sport e alla memoria: alle 20.30 nella sala convegni saranno presenti il leggendario cestista Dino Meneghin e il rugbista Marcello Cuttitta per presentare Tre cuori e una palla ovale (La Memoria del Mondo) insieme all’autore Raffaele Geminiani. La serata approfondisce il rapporto tra esperienze sportive e narrazione, mettendo in luce percorsi personali e collettivi che fanno della competizione un’occasione di racconto.

Sempre in chiave sportiva, si parlerà anche della vita e delle battaglie di Morena Tartagni, protagonista del libro Volevo fare la corridora (Ediciclo) scritto da Gianluca Alzati e raccontato in conversazione con Raffaele Geminiani. La carriera di Tartagni, prima azzurra sul podio mondiale e poi dirigente sportiva e amministratrice, diventa lo spunto per riflettere su resilienza, cambiamento e diritti nello sport femminile.

Laboratori, incontri pomeridiani e chiusura

Sabato 23 maggio la giornata in biblioteca è ricca di proposte: alle 16.00 è previsto un laboratorio per ragazzi a cura del fumettista Gianfranco Florio, autore di strisce per Topolino e altre testate; il workshop, gratuito fino a esaurimento posti, insegna il linguaggio del fumetto, la costruzione del personaggio e semplici trucchi del mestiere (iscrizioni: tel. 0278618700; biblioteca@comune.garbagnate-milanese.mi.it). Nel pomeriggio Luca Crovi presenta Andrea Camilleri. Una storia (Salani), mentre alle 18.00 arriverà Rosa Teruzzi con il suo nuovo giallo Trappola nella nebbia (Sonzogno).

Serata istituzionale e riconoscimenti

Sabato sera, sempre in sala convegni alle 20.30, il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara dialogherà con Raffaele Geminiani sul saggio La rivoluzione del buon senso (Guerini e Associati). L’incontro affronterà temi di educazione civica e responsabilità, e sarà l’occasione per la premiazione delle borse di studio dedicate agli studenti delle scuole secondarie di Garbagnate Milanese.

La domenica mattina, il 24 maggio alle 10.00, è dedicata alla Land art con Cristina Ursino: una passeggiata nel parco attiguo alla biblioteca per raccogliere materiali naturali e realizzare opere collettive (partecipazione gratuita fino a esaurimento posti; iscrizioni tel. 0278618700 o biblioteca@comune.garbagnate-milanese.mi.it). Nel pomeriggio, dalle 16.00, Luca Malini dialogherà con gli autori locali Cristina Maria Renzi (Un’altra montagna, END Edizioni), Mario Franchi (Le tredici farfalle, EurArte) e con il giornalista Corrado Montrasi su temi di finanza e galateo degli affari.

La chiusura ufficiale dell’undicesima edizione è fissata alle 18.00 con un incontro tra Raffaele Geminiani e il giornalista Emilio Cozzi sul volume Camminare tra le stelle (Feltrinelli), cofirmato con l’astronauta Luca Parmitano: una conversazione che introduce giovani e adulti al mondo delle missioni spaziali e al valore della perseveranza. Al termine dell’evento sarà offerto un rinfresco per salutare una settimana di cultura condivisa.