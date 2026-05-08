Spettacolo itinerante a Milano Cadorna per gli 800 anni del Cantico delle Creature

A Milano Cadorna, uno spettacolo gratuito ha unito teatro, musica e danza per ricordare il Cantico delle Creature e valorizzare la funzione sociale delle stazioni

La stazione di Milano Cadorna, gestita da Ferrovienord, è diventata per un giorno un luogo di incontro culturale: giovedì 7 maggio 2026 la cornice ferroviaria ha ospitato In viaggio con San Francesco, iniziativa promossa da FNM in occasione delle celebrazioni per gli 800 anni del Cantico delle Creature.

L’evento, ad ingresso libero, ha proposto momenti di teatro, musica e danza pensati per integrarsi con i flussi quotidiani della stazione, trasformando corridoi e atri in spazi di fruizione artistica e riflessione civile.

La proposta artistica è stata portata in scena dall’attore e regista Massimiliano Finazzer Flory, affiancato da Carlotta Limonta e Cecilia Croce. Quattro repliche hanno scandito la giornata: alle ore 15.00, 16.00, 17.00 e 20.00, con le prime tre performance leggere di circa 20 minuti e uno spettacolo conclusivo più esteso di 40 minuti; in scaletta brani come “Gracias a la vida” di Violeta Parra e “Smisurata preghiera” di Fabrizio De André, scelti per creare un ponte emotivo tra il testo francescano e il pubblico contemporaneo.

Lo spettacolo e la sua struttura

La messa in scena ha privilegiato una forma frammentata, pensata per accogliere viaggiatori e curiosi senza interrompere la funzione della stazione: pezzi brevi alternati a un atto finale più articolato hanno permesso di mantenere viva l’attenzione. L’allestimento ha sfruttato l’atrio e il corridoio d’ingresso centrale come palcoscenico naturale, valorizzando l’architettura e il continuo movimento delle persone. L’approccio ha voluto essere inclusivo: l’arte in transito come strumento per avvicinare temi storici e spirituali a un pubblico eterogeneo.

Musica e coreografie

Le coreografie si sono intrecciate con musiche contemporanee e classiche del Novecento: sono stati utilizzati brani di Steve Reich come “Duet” e “Different Trains”, il “Magnificat” di Arvo Pärt e la versione di “Hallelujah” di Jeff Buckley, scelte per il loro potere evocativo. Questa selezione sonora ha offerto contrasti timbrici e ritmici in grado di sostenere movimenti scenici essenziali ma intensi, capaci di comunicare senza parole e di creare pause riflessive in un ambiente solitamente votato alla fretta.

Letture, testi e rimandi letterari

Il montaggio testuale ha affiancato le componenti musicali e coreografiche con letture tratte da autori diversi, per tessere una trama narrativa coerente con il tema francescano: sono stati proposti estratti come “San Francesco” da Long Live Man di Gregory Corso, il “Breve inno alla letizia” da La ferita, la letizia di Davide Rondoni e “L’altra poesia dei doni” da L’altro, lo stesso di Jorge Luis Borges. L’uso dei testi ha voluto mettere in dialogo poetica e spiritualità, offrendo al pubblico spunti di meditazione e interpretazioni multiple del ritratto francescano.

Scelta della location e valore simbolico

Per il Gruppo FNM l’adesione alle celebrazioni ufficiali per gli 800 anni del Cantico delle Creature ha un significato che va oltre la promozione culturale: è un riconoscimento della dimensione civile dell’eredità francescana, fatta di attenzione al bene comune, prossimità e cura delle fragilità. La decisione di collocare l’evento a Milano Cadorna sottolinea l’idea che le stazioni non siano soltanto snodi di mobilità, ma potenziali spazi pubblici per l’incontro, la solidarietà e la rigenerazione urbana.

Impatto e riflessioni

Lo spettacolo ha dimostrato come iniziative culturali inserite nel quotidiano possano favorire nuove relazioni e offrire momenti di ascolto collettivo. L’accesso gratuito e la formula itinerante hanno reso l’evento fruibile a passanti, pendolari e appassionati, trasformando l’attesa in occasione di scoperta. In una città dove il ritmo è spesso accelerato, proposte come questa contribuiscono a reimmaginare i luoghi comuni: la stazione diventa teatro di narrazioni condivise e laboratorio di prossimità, capace di accogliere storie personali e di comunità con rispetto e creatività.

Nel complesso, l’appuntamento del 7 maggio 2026 a Milano Cadorna ha dato prova di come la combinazione di parola, musica e movimento possa valorizzare un anniversario storico e offrire al pubblico strumenti per riflettere sul presente. L’iniziativa conferma la possibilità di usare gli spazi pubblici per promuovere cultura e coesione, proponendo un modello replicabile per future azioni di arte urbana e inclusione sociale.