Concerto in due atti: Piano City Milano sbarca a Serravalle Designer Outlet

Piano City Milano porta a Serravalle Designer Outlet un progetto musicale in due tappe con Gabriele Rossi e uno speciale omaggio allo swing di Alice Albicini

Dal 15 al 17 maggio torna Piano City Milano, e per l’edizione in programma la manifestazione si lega a Serravalle Designer Outlet per proporre un progetto originale: il “Concerto in due atti”. L’idea è quella di offrire un unico racconto musicale sviluppato in due momenti distinti ma connessi, pensato per attraversare timbri e atmosfere diverse.

La prima tappa si svolge nel cuore di Milano, a Parco Ravizza, mentre la seconda conclude l’esperienza all’interno dello spazio dello outlet, trasformando il luogo di shopping in una scena culturale.

Protagonista principale è il pianista e compositore Gabriele Rossi, giovane artista italiano che mette insieme sensibilità classica e linguaggi contemporanei per avvicinare pubblici nuovi alla musica strumentale. L’appuntamento prosegue con un secondo concerto, domenica, dedicato al jazz e allo swing a cura di Alice Albicini. Entrambe le date mantengono ingresso gratuito e mirano a coniugare qualità artistica e accessibilità, in linea con la vocazione del festival a portare la musica in contesti urbani e territoriali non convenzionali.

Il concept del concerto e la struttura in due atti

Il Concerto in due atti è pensato come una piccola sequenza narrativa: la prima parte predilige un approccio più classico e narrativo, con brani che spaziano dal repertorio tradizionale alle colonne sonore fino a composizioni originali. La seconda tappa, ospitata da Serravalle Designer Outlet, rielabora quel materiale aprendosi a contaminazioni di natura più pop e contemporanea, creando un’esecuzione dinamica e trasformativa. Questo formato permette a chi partecipa di godere di uno spettacolo compiuto anche assistendo a una singola tappa, mentre chi segue entrambi gli appuntamenti vive un percorso evolutivo di linguaggi e registri espressivi.

Dal parco allo spazio commerciale: il passaggio

La scelta delle location sottolinea l’intento di connettere città e territorio: da Parco Ravizza a Milano a Serravalle Designer Outlet, il pubblico attraversa scenari diversi e accompagna la musica lungo un percorso che cambia luci, acustica e atmosfera. Per agevolare gli spostamenti, è previsto un servizio di navetta gratuita tra le due sedi con partenza da Milano verso Serravalle e rientro al termine dell’evento; per chi usufruisce della navetta è previsto un aperitivo di benvenuto. Le prenotazioni si effettuano tramite il sito di Piano City Milano o tramite la piattaforma dedicata all’evento.

Chi sale sul palco: artisti e repertorio

Gabriele Rossi è descritto come un interprete capace di rendere il pianoforte contemporaneo e avvicinabile. Nel suo programma convivono brani classici, arrangiamenti di colonne sonore e pezzi originali che mirano a costruire una narrazione sonora coerente. La tappa di Serravalle propone una rielaborazione più vivace e contaminata del materiale, pensata per coinvolgere il pubblico anche dal punto di vista partecipativo. Domenica 17 è la volta di Alice Albicini con il progetto “One more, once – il jazz nella swing era“, un omaggio allo spirito ritmico e festoso del jazz d’altri tempi.

Accessibilità e coinvolgimento

L’organizzazione privilegia la gratuità e l’apertura: gli eventi sono accessibili a un pubblico ampio e trasversale, in linea con la mission di Piano City Milano di abbattere barriere tra la musica e le persone. La partnership con Serravalle Designer Outlet testimonia la volontà dell’outlet di trasformarsi progressivamente in uno spazio non solo commerciale ma anche culturale e di intrattenimento, ospitando performance che arricchiscono l’esperienza di visita e valorizzano il territorio.

Logistica, partner e contesto

Per partecipare è consigliabile verificare orari e modalità di registrazione: le due esibizioni del weekend sono previste per sabato 16 e domenica 17 maggio con inizio indicativo nel tardo pomeriggio. Il servizio di navetta e l’eventuale aperitivo richiedono prenotazione anticipata per garantire i posti. Dietro l’iniziativa, oltre ai curatori del festival, c’è il gruppo internazionale McArthurGlen, proprietario e gestore dei designer outlet che da anni investe in progetti esperienziali; il gruppo è presente in diversi Paesi europei e oltre, e sostiene una strategia che unisce shopping e offerta culturale.

In sintesi, l’appuntamento rappresenta un’occasione per vivere la musica fuori dai consueti spazi concertistici, con un format che unisce rigore interpretativo e contaminazione moderna. Chi desidera partecipare può consultare il sito di Piano City Milano per dettagli su orari, iscrizioni alla navetta e aggiornamenti sul programma; la proposta è pensata per chi cerca un’esperienza culturale accessibile, curata e dall’impronta innovativa.