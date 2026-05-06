Guida alla Milano Art Week: musei, installazioni e fiere in città

Vivi la decima edizione della Milano Art Week tra interventi inediti nei musei, talk internazionali e fiere come miart e Paris Internationale

Dal 13 al 19 aprile la città si trasforma in un grande palcoscenico per l’arte contemporanea: la decima edizione della Milano Art Week mette in rete oltre 260 soggetti tra istituzioni, gallerie, fondazioni e spazi indipendenti, offrendo più di 490 appuntamenti distribuiti sul territorio.

Il format, coordinato da Arte Totale ETS e sostenuto dal main sponsor Banca Generali, conferma la natura della manifestazione come infrastruttura urbana temporanea che riflette sul ruolo della città come contesto espositivo.

Il programma mescola esordi e consolidamenti: dalle grandi mostre in sedi istituzionali ai progetti sperimentali nei musei civici, dalle fiere internazionali agli interventi performativi negli spazi pubblici e privati. Questa mappa polifonica invita il pubblico a scoprire percorsi incrociati e a leggere le collezioni con nuovi sguardi, grazie a iniziative che coinvolgono curatori, artisti, università e comunità creative.

Un’edizione diffusa: numeri, soggetti e nuove collaborazioni

La rassegna è costruita su una rete complessa che comprende musei, università, fondazioni e realtà indipendenti. Coordinata da Arte Totale ETS, la settimana propone un equilibrio tra grandi istituzioni e progetti emergenti: il programma museale rappresenta il cuore dell’offerta, affiancato da talk, performance e installazioni. Tra le molte iniziative spiccano collaborazioni pubbliche-private che ricompongono la scena cittadina, oltre a partnership internazionali che rafforzano il profilo globale della manifestazione.

Ghost Track: dialoghi inattesi nelle collezioni civiche

Una delle novità è Ghost Track, nato dal dialogo tra i Musei Civici del Comune di Milano e MAC – Milano Art Community. Il progetto inserisce interventi contemporanei accanto ai patrimoni storici senza modificarne la fruizione, proponendo contrappunti visivi nelle vetrine e nei percorsi espositivi. Tra gli esempi in programma: opere di Thomas Jeppe e Markus Schinwald al Museo del Risorgimento, una scultura di Maurizio Cattelan nella Sezione Egizia del Civico Museo Archeologico e una serie di installazioni diffuse al Castello Sforzesco firmate da artisti come Alina Chaiderov, Latifa Echakhch e Virginia Russolo. L’operazione invita a riscoprire i musei come luoghi viventi e rilette le collezioni con occhi contemporanei.

Eventi serali, talk e momenti pubblici

La settimana propone aperture straordinarie e appuntamenti pensati per ampliare la partecipazione: sabato 18 aprile l’evento Art Night allunga l’orario di alcuni musei fino alle 22.30, permettendo di visitare Palazzo Reale, il Museo del Novecento, il PAC, la GAM e il MUDEC sotto una luce diversa. Parallelamente, conferenze e talk internazionali arricchiscono il programma: ad esempio Art for Tomorrow Talks, organizzato con The New York Times, porta la conversazione sul confine tra design e arte il 14 aprile all’Acquario Civico, con la keynote conversation dell’artista Otobong Nkanga.

Offerte, percorsi e accessibilità

Per favorire la partecipazione, alcune istituzioni propongono agevolazioni: Palazzo Reale lancia sconti incrociati tra mostre e visite guidate curate dallo staff, mentre il Museo del Novecento amplia il proprio programma di riallestimenti e ingressi agevolati per i giovani. Queste misure mettono in relazione la fruizione con la possibilità di costruire percorsi plurali tra esposizioni permanenti e progetti temporanei.

Fiere, spazi indipendenti e pratiche diffuse

La Milano Art Week convive con importanti manifestazioni di mercato e piattaforme indipendenti: dal 17 al 19 aprile torna miart, che per la trentesima edizione si presenta con il tema “New Directions” e un approccio curatoriale ispirato al linguaggio del jazz; in contemporanea arriva per la prima volta a Milano Paris Internationale (ospitata dal 18 al 21 aprile 2026 a Palazzo Galbani), una fiera non profit che porta in città una selezione di gallerie internazionali con ingresso gratuito.

Progetti indipendenti e rigenerazione urbana

Accanto alle fiere, gli spazi indipendenti e i progetti di rigenerazione contribuiscono a ridefinire i confini dell’esposizione: esempi significativi sono Paper/Northern Lights di Gianni Pettena nello spazio BiM, l’intervento site-specific di Mohammed El Hajoui a Porta Genova e le trasformazioni progettuali di BASE Milano. Anche le fondazioni private e le gallerie milanesi amplificano l’offerta con mostre, performance e installazioni che intrecciano ricerca, pratica curatoriale e pratiche pubbliche.

Conclusione: quale futuro per il sistema?

La manifestazione racconta la vitalità di una città che sa mettere in dialogo istituzioni e comunità creative, ma lascia aperta la domanda sulla capacità di stabilizzare questa densità come sistema permanente. La speranza è che l’attenzione raccolta possa tradursi in strutture di lungo periodo, evitando che l’intensità resti confinata a poche giornate come accade per altri eventi stagionali. Intanto, la Milano Art Week offre al pubblico una mappa ricca e articolata per esplorare arte, design e ricerca contemporanea in città.