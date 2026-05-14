Nuovo impianto Ansperto amplia gli archivi di Milano a 200 chilometri

Un polo archivistico all'avanguardia che combina climatizzazione, ambienti deossigenati e scanner ad alta tecnologia per proteggere la memoria di Milano

Nel quartiere Niguarda di Milano è stato realizzato un intervento che cambia la scala della conservazione documentale: la Cittadella degli Archivi si dota di un impianto meccanizzato chiamato Ansperto, capace di portare la dotazione complessiva del polo a 200 chilometri lineari di documenti.

Questo sviluppo rende la struttura una delle più importanti in Europa, seconda solo a Parigi per volume di materiale stoccato. L’inaugurazione, avvenuta con la partecipazione del sindaco Giuseppe Sala, segna un punto di svolta per la gestione, la tutela e la valorizzazione della memoria documentale comunale.

Un salto tecnologico per la conservazione

La nuova infrastruttura integra soluzioni di conservazione che elevano gli standard di sicurezza e durabilità: sistemi di climatizzazione controllata mantengono parametri stabili per temperatura e umidità, mentre ambienti deossigenati riempiti con azoto riducono il rischio di ossidazione, incendi e il proliferare di muffe. L’uso di vasche e sistemi di raccolta dell’acqua contribuisce a isolare le collezioni dalle infiltrazioni, proteggendo il materiale cartaceo sensibile. Queste tecnologie non sono semplici optional, ma elementi fondamentali per garantire la conservazione preventiva e la fruibilità futura di archivi che raccontano la storia amministrativa e culturale della città.

Tecnologie di riproduzione e tracciamento

Per consentire la consultazione e la diffusione delle collezioni, la struttura è dotata di scanner ad altissima tecnologia e di sistemi di tracciatura che rendono i processi di digitalizzazione e gestione più rapidi e trasparenti. La combinazione tra hardware sofisticato e software di monitoraggio permette di registrare ogni movimento dei fascicoli, facilitando le operazioni di ricerca e garantendo la sicurezza della documentazione. Questo approccio trasforma l’archivio da mero deposito a laboratorio operativo per la gestione documentale integrata, con benefici per archivisti, ricercatori e cittadini.

Impatto organizzativo e apertura al territorio

L’ampliamento della Cittadella degli Archivi consente al Comune di Milano di risolvere quasi completamente la gestione degli archivi cartacei comunali, liberando risorse e razionalizzando spazi. Più che un semplice magazzino, la struttura funge ora da hub dove si concentrano competenze, tecnologie e servizi specialistici che possono essere messi a disposizione del territorio metropolitano. Questa nuova fase favorisce la collaborazione interistituzionale e apre prospettive per progetti comuni di conservazione, digitalizzazione e valorizzazione, ampliando l’accesso al patrimonio documentale per enti, università e cittadini.

Servizi di valorizzazione e consultazione

La meccanizzazione e la digitalizzazione non mirano solo a conservare, ma anche a rendere fruibile il patrimonio: grazie ai processi implementati, sarà più semplice pianificare interventi di digitalizzazione mirata, predisporre servizi di riproduzione e offrire supporto a ricerche storiche e amministrative. L’attenzione alla tracciatura e alla trasparenza dei flussi documentali migliora la sicurezza e la responsabilità nella gestione, mentre le tecnologie di riproduzione permettono di ampliare l’accesso senza compromettere gli originali fisici.

Sicurezza, sostenibilità e significato simbolico

La struttura coniuga misure di sicurezza fisica e tecnologica: il controllo ambientale, gli ambienti deossigenati e i sistemi di raccolta acqua riducono i rischi più comuni per i materiali cartacei. A questo si aggiunge il valore simbolico del nome Ansperto, scelto in omaggio al vescovo milanese del IX secolo noto per avere favorito la diffusione del sapere, a sottolineare il ruolo dell’archivio come custode della conoscenza collettiva. L’intervento rappresenta quindi un investimento sia pratico che culturale, pensato per preservare la memoria urbana e favorire la ricerca storica.

In sintesi, la Cittadella potenziata con Ansperto segna un’evoluzione significativa nella conservazione degli archivi di Milano: un mix di tecnologie avanzate, pratiche gestionali moderne e aperture al territorio che promettono di proteggere, valorizzare e rendere accessibile un patrimonio documentale di ampia portata, ora allineato agli standard europei più elevati.