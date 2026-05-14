Concerto benefico «Parole & musiche da Oscar» con Lucia Rubedo a Busto Garolfo

Lucia Rubedo interpreta celebri colonne sonore in un concerto gratuito a Busto Garolfo, con un'iniziativa di raccolta fondi per associazioni locali

La rassegna Parole & musiche da Oscar porta la voce del soprano Lucia Rubedo ai Giardini di Villa Brentano: l’appuntamento è fissato per sabato 16 maggio alle ore 21:00 in via Magenta 25 a Busto Garolfo. L’evento promette di trasformare il giardino in una breve oasi di cinema e musica, dove le melodie più note del grande schermo verranno proposte in una veste intimista e raffinata.

L’ingresso è libero e, in caso di maltempo, lo spettacolo si sposterà nella Sala Civica (ex Sala Consiliare).

Questa serata non è solo un concerto: è anche un gesto concreto di aiuto al territorio. Durante l’evento verranno consegnate copie digitali del libro Il volo di Ecru, scritto da Piero Carbonetti e illustrato da Angelo Zanzottera, a tre associazioni locali che potranno poi usarle per la loro raccolta fondi. L’iniziativa mette al centro il rapporto tra cultura e solidarietà, mostrando come la musica possa diventare uno strumento di sostegno collettivo.

Il concerto e il programma

La proposta musicale si concentra sulle colonne sonore che hanno segnato il cinema: arrangiamenti scelti per valorizzare la tessitura vocale di Lucia Rubedo e la sensibilità del pianista. Accanto al soprano, al pianoforte, il Maestro Alberto Braghini offre un accompagnamento calibrato, capace di sostenere tanto i momenti più intensi quanto le linee più liriche. La scelta del repertorio punta a coinvolgere un pubblico ampio, attraversando epoche e suggestioni con una lettura personale e misurata.

Voce, formazione e percorso artistico

La artista, originaria di Cremona, ha iniziato lo studio del pianoforte a nove anni e ha approfondito il canto sotto la guida del baritono Giuseppe Riva. Questo percorso ha portato alla pubblicazione del suo primo album, Canto, prodotto da Fabrizio Campanelli per la label Candle Studio di Milano. Rubedo si muove con naturalezza tra repertorio lirico e crossover, privilegiando un approccio espressivo che antepone l’emozione alla mera esibizione tecnica.

Solidarietà e partecipanti

La serata prevede un momento dedicato alla consegna ufficiale delle copie digitali del libro Il volo di Ecru a tre realtà locali: Hakuna Matata, GPU e Croce Azzurra. Le associazioni riceveranno il materiale che potranno poi vendere per autofinanziare i propri progetti. Questo passaggio ribadisce il carattere benefico dell’iniziativa e mostra come arte e narrazione possano diventare risorse concrete per chi opera sul territorio.

La parola agli organizzatori

L’evento è promosso dalla Pro Loco di Busto Garolfo con il patrocinio del Comune e il sostegno della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate, insieme al suo braccio operativo Ccr Insieme Ets e all’area soci della Coop locale. I promotori sottolineano il valore della musica come collante sociale e la centralità del volontariato nella riuscita di iniziative come questa: è la rete di persone che rende possibile trasformare un’idea culturale in un’occasione condivisa di sostegno.

Perché partecipare

Oltre all’esperienza sonora, la serata offrirà il piacere di incontrare lo scrittore Piero Carbonetti, che presenterà il suo libro, contribuendo a intrecciare musica e narrazione. Il presidente della Pro Loco, Angelo Zanzottera, ricorda il momento in cui la voce di Rubedo colpì per la prima volta la comunità, durante una cena degli Alpini dopo Trombusto: un episodio che ha spinto gli organizzatori a proporre l’artista a tutta la cittadinanza. Per informazioni è possibile scrivere a prolocobustogarolfo@gmail.com; la partecipazione è un modo semplice per godere di grande musica e sostenere progetti locali attraverso la cultura.