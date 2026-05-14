Milano fashion week uomo 2026: 75 appuntamenti, novità e sfide economiche

Milano fashion week uomo 2026 porta in città debutti internazionali e una campagna che mette insieme creatività, patrimonio culturale e la richiesta di misure a sostegno del settore

Dal 19 al 23 giugno 2026 Milano si prepara a celebrare la Milano Fashion Week dedicata alle collezioni uomo, un appuntamento che unisce passerelle storiche, debutti internazionali e iniziative pensate per i giovani designer. Il calendario ufficiale conta 75 appuntamenti tra sfilate, presentazioni ed eventi, una vetrina utile non solo per mostrare le nuove proposte stilistiche ma anche per misurare lo stato di salute di un sistema che chiede attenzione sulle questioni economiche.

La presentazione ha messo al centro non solo i nomi in cartellone, ma anche i numeri che preoccupano: il settore ha registrato nel 2026 un calo del fatturato e oggi le associazioni chiedono risposte concrete alle istituzioni. In parallelo la comunicazione della settimana punta a valorizzare il legame tra moda e città, con immagini realizzate nel chiostro del Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci.

Programma, debutti e presenza dei brand

Il palinsesto della Milano Fashion Week uomo combina grandi maison e nuove firme: ad aprire sarà Martin Quad il 19 giugno, seguito da nomi come Ralph Lauren, Dolce&Gabbana, Paul Smith, con Prada il 21 e Giorgio Armani il 22. Tra le novità segnaliamo l’arrivo per la prima volta in calendario di Thom Browne, oltre ai debutti in passerella di Garcias e Shinyakozuka. Un momento molto atteso sarà quello del 22 giugno in cui Leo Dell’Orco e Silvana Armani presenteranno insieme la collezione Giorgio Armani primavera/estate 2027 uomo e una selezione della Cruise 2027 donna.

Spazi per i nuovi talenti

La manifestazione conferma il ruolo di incubatore per i giovani: lo spazio di Fondazione Sozzani ospiterà il Fashion Hub per valorizzare le nuove generazioni, con brand come Domenico Orefice, Martin Quad e Simon Cracker. La campagna di comunicazione, curata con il supporto del Comune e di Yes Milano, è stata fotografata da Stefano Sciuto con lo styling di Giovanni Beda, e mette in scena il rapporto tra creatività e patrimonio culturale cittadino.

Struttura degli appuntamenti e formato degli eventi

Nel dettaglio il calendario comprende 16 sfilate fisiche, 6 appuntamenti digitali, 44 presentazioni, 2 presentazioni su appuntamento e 7 eventi, una formula mista che riflette la pluralità di formati con cui oggi vengono presentate le collezioni. Le presentazioni sono considerate complementari alle sfilate: offrono modalità diverse di fruizione per buyer, stampa e pubblico professionale e spesso consentono ad aziende più piccole di esprimersi con progetto e contenuti curati.

Incoming internazionale e promozione

Con il supporto del Ministero degli Affari Esteri, di Agenzia ICE e del Comune di Milano, la Camera Nazionale della Moda Italiana promuove programmi di incoming buyer che quest’anno si estendono oltre la sola settimana: l’obiettivo è mantenere il contatto con una platea selezionata di compratori internazionali per favorire le campagne vendita e sostenere le esportazioni.

Bilancio del settore e l’appello di Carlo Capasa

Durante la presentazione il presidente della Camera Nazionale della Moda Italiana, Carlo Capasa, ha ricordato dati che spiegano l’urgenza delle misure richieste: la moda italiana ha chiuso il 2026 con un calo del 3,1% del fatturato, passando da 95.841 milioni di euro nel 2026 a 92.870 milioni di euro nel 2026. Le esportazioni, fondamentali per il sistema, hanno raggiunto 86.676 milioni di euro nel 2026 con un calo del 4,9%, e per il 2026 è prevista un’ulteriore perdita stimata del 1,5%. Anche l’indotto ha subito una flessione: -5% nel 2026 e una stima di -1,5% nel corso dell’anno corrente.

Misure richieste e rischi

Capasa ha puntato l’attenzione su fattori come i dazi, il debole valore del dollaro, i costi energetici e la riduzione dell’export verso mercati strategici come la Cina. Tra le richieste concrete: interventi mirati per l’export, agevolazioni sui costi energetici e strumenti per contrastare il dumping che penalizza le aziende italiane. Secondo il presidente, la rapidità d’intervento è cruciale per evitare effetti negativi sulla filiera nei prossimi 6-18 mesi.

Milano come palcoscenico e sguardo sul futuro

La settimana della moda ribadisce il ruolo di Milano come piattaforma internazionale: oltre alla vetrina commerciale, l’evento è pensato come spazio culturale che unisce impresa, talenti e patrimonio artistico. La campagna in città e le affissioni mirano a comunicare questo connubio tra creatività e storia cittadina, mentre la comunità della moda sollecita una risposta collettiva per proteggere un comparto che resta strategico per l’economia italiana.

In chiusura, la Milano Fashion Week uomo 2026 si presenta come un equilibrio tra celebrazione delle collezioni e momento di allerta: da un lato le passerelle e le novità internazionali, dall’altro la necessità di politiche pubbliche che sostengano export, competitività e investimenti nei giovani talenti.