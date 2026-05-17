Mostra Robert Mapplethorpe a Milano: le forme del desiderio

Visita la retrospettiva di Robert Mapplethorpe a Palazzo Reale: un viaggio visivo nella forma e nella sensualità con tutte le informazioni pratiche

Questo sito utilizza cookie, inclusi quelli di terze parti; per maggiori dettagli o per negare il consenso è possibile cliccare qui. Se prosegui la navigazione accetti l’utilizzo dei cookie. In evidenza, la città di Milano ospita a Palazzo Reale una mostra dedicata a Robert Mapplethorpe, artista che ha ribaltato i canoni della fotografia contemporanea indagando il corpo e la forma con straordinaria precisione.

La rassegna raccoglie oltre 250 opere e offre un percorso che alterna ritratti, nature morte e studi anatomici, mettendo al centro l’idea di bellezza e sensualità come elementi formali.

La presentazione è stata segnalata dalla redazione di “Appuntamenti metropolitani” il 29-10-2026 alle 10:30:17. Per partecipare alla conversazione è possibile registrarsi al sito: la procedura di iscrizione serve anche per ricevere segnalazioni personalizzate tramite newsletter, RSS o SMS. Chi non effettua il login, qualora desideri lasciare un commento, dovrà confermare l’identità via email per garantire l’attendibilità dei contributi: l’indirizzo sarà utilizzato esclusivamente a questo scopo.

Dettagli della mostra e percorso espositivo

La mostra “Le forme del desiderio” propone una selezione ampia delle fotografie di Mapplethorpe, ricostruendo le tappe principali del suo lavoro. Il percorso è pensato per mettere in rilievo il rapporto tra forma e contenuto: i soggetti vengono trattati con un’impostazione quasi scultorea, dove la luce disegna volumi e accentua la perfezione compositiva. L’allestimento a Palazzo Reale valorizza questi contrasti, offrendo al visitatore la possibilità di osservare sia immagini iconiche sia materiali meno noti, per comprendere la complessità poetica e tecnica dell’artista.

Opere e temi centrali

Tra i fili conduttori emergono la ricerca della bellezza, la riflessione sulla sensualità e l’attenzione al dettaglio anatomico: ritratti maschili e femminili, nature morte e studi del corpo formano un insieme organico. Le stampe in mostra mettono in evidenza il controllo rigoroso del bianco e nero, mentre alcune immagini sperimentali testimoniano l’interesse per la composizione e per il confine tra fotografia ed estetica classica. Il visitatore è invitato a cogliere tanto l’impatto visivo quanto la dimensione etica e culturale del lavoro di Mapplethorpe.

Informazioni pratiche per la visita

La rassegna è accessibile al pubblico dal 29-01-2026 al 17-05-2026, con chiusura al pubblico il lunedì. Gli orari sono: da martedì a domenica dalle 10:00 alle 19:30, con apertura serale il giovedì fino alle 22:30. La sede è Palazzo Reale, Piazza del Duomo, 12, Milano: per orientarsi è disponibile la mappa del sito. L’ingresso è a pagamento con tariffa minima di 6,00 euro e tariffa massima di 17,00 euro; per dettagli sui biglietti e prenotazioni si può consultare il sito ufficiale all’indirizzo http://www.palazzorealemilano.it/mostre/le-forme-del-desiderio.

Accessibilità e suggerimenti

Per chi programma la visita è consigliabile verificare disponibilità e orari aggiornati, considerare l’acquisto anticipato del biglietto e prevedere almeno un’ora e mezza per il percorso espositivo, vista l’ampiezza della selezione. È utile indossare scarpe comode e dedicare tempo all’osservazione: molte opere richiedono sosta e attenzione per apprezzare i dettagli di composizione e luce. È inoltre possibile aderire a iniziative collaterali promosse da Palazzo Reale, che arricchiscono l’esperienza con incontri e visite guidate.

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