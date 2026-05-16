Scelti i finalisti del premio Giovanni da Legnano per le scuole

Elenco dei finalisti del premio Giovanni da Legnano: partecipazione, categorie e luogo della cerimonia

La 31esima edizione del Premio Giovanni da Legnano, promossa dalla Famiglia Legnanese, arriva alla fase conclusiva: sono stati selezionati i finalisti che rappresenteranno gli istituti delle zone di Legnano, Parabiago, Castano Primo, Busto Arsizio, Castellanza e Magenta. Il concorso è rivolto agli studenti delle scuole medie e delle scuole superiori dei distretti indicati e ha registrato una partecipazione significativa: in totale hanno preso parte 152 studenti con 167 elaborati, a conferma di un interesse diffuso verso la poesia e la narrativa tra i giovani.

La proclamazione dei vincitori avverrà durante la cerimonia pubblica fissata per sabato 6 giugno alle 15:00 nella Sala Giare di Villa Jucker, sede della Famiglia Legnanese. Qui saranno annunciati i premi assegnati nelle diverse categorie e livello d’età. Nel testo che segue vengono presentati i nomi dei finalisti, organizzati per sezione e con l’indicazione delle rispettive scuole, così da offrire una panoramica completa delle proposte letterarie che concorrono alla fase finale.

Struttura del concorso e numeri

Il Premio Giovanni da Legnano è articolato in tre sezioni principali: Poesia, Narrativa e Narrativa storica, ciascuna divisa in due livelli distinti per fascia d’età: Livello A per le scuole superiori e Livello B per le scuole medie. I dati di partecipazione mostrano come il concorso sia equilibrato tra le fasce: per la poesia si sono registrati 18 partecipanti nel Livello A e 44 nel Livello B, mentre la narrativa ha visto 10 concorrenti nel Livello A e 45 nel Livello B. La sezione di narrativa storica ha raccolto 14 elaborati nel Livello A e 21 nel Livello B, per un totale di 152 studenti iscritti.

I finalisti per sezione

Poesia

Nel Livello A (scuole superiori), tra i finalisti della sezione Poesia figurano Camilla Bassani, iscritta all’Istituto Bernocchi di Legnano, insieme a Giorgio Laoreti, Annalisa Liperoti e Giulia Turi, tutti rappresentanti del Liceo Galilei di Legnano. Per il Livello B (scuole medie) sono stati selezionati Mirko Castellietti, Chiara Pogliana e Lorenzo Ricci, provenienti dalla scuola media Franco Tosi di Legnano, oltre alla studentessa Sofia Sorce dell’Istituto Maria Ausiliatrice di Castellanza. Questi giovani poeti arriveranno alla fase finale con elaborati che spaziano dal lirico al racconto in versi.

Narrativa

La sezione Narrativa presenta per il Livello A i finalisti Lavinia Garbagnati del Liceo Galilei di Legnano, Daniele Macrì dell’Istituto Barbara Melzi di Legnano e le studentesse Mis Sinthia Rana e Alison Rhon dell’Istituto Dell’Acqua di Legnano. Nel Livello B si segnalano Matilde Garbagnati e Francesco Gualla, insieme a Ginevra Luoni, tutti e tre della scuola media Bonvesin de la Riva di Legnano, oltre a Francesca Grillo della scuola media Franco Tosi di Legnano. I racconti in concorso spaziano tra esperienze personali e narrazioni immaginate, offrendo una varietà di stili e prospettive.

Narrativa storica

Per la Narrativa storica il Livello A include tra i finalisti Leonardo Bianchi e Vittoria Castiglioni dell’Istituto Dell’Acqua di Legnano, oltre a Dalila Ramelli del Liceo Galilei di Legnano. Nel Livello B sono stati selezionati Edoardo Barbata e Vittoria Rampinini dell’Istituto Maria Ausiliatrice di Castellanza e Enea Romano della scuola media Franco Tosi di Legnano. Questa sezione mette in luce elaborati che incorporano contesti storici e ricerche, favorendo l’approfondimento di temi del passato attraverso la narrativa.

Dettagli sulla premiazione e considerazioni finali

La cerimonia prevista nella Sala Giare di Villa Jucker rappresenta il momento culminante del concorso: oltre alla consegna dei premi saranno letti estratti degli elaborati vincitori e verranno ringraziate le scuole partecipanti. La manifestazione sottolinea il ruolo della Famiglia Legnanese come promotrice di iniziative culturali locali e il valore della creatività giovanile nell’ambito di comunità come Legnano, Parabiago, Castano Primo, Busto Arsizio, Castellanza e Magenta. Nella foto di copertina si riporta la premiazione dell’edizione 2026, a testimonianza della continuità dell’appuntamento.

Chi desidera seguire la cerimonia o approfondire i risultati potrà farlo direttamente a Villa Jucker il giorno stabilito: la giornata offrirà un’occasione di incontro tra scuole, famiglie e appassionati di letteratura giovanile. I finalisti selezionati incarnano la varietà stilistica e tematica che il premio intende promuovere, confermando l’importanza di iniziative che sostengono la scrittura e la creatività tra i più giovani.