Concerto Radio Italia Live a Milano: guida pratica all’evento

Tutto quello da sapere sul concerto gratuito di Radio Italia in piazza Duomo: lineup, accessi riservati, modifiche ai mezzi e opzioni di streaming

La città di Milano ospita ancora una volta il grande evento gratuito di Radio Italia: il Radio Italia Live – Il Concerto si svolge in Piazza Duomo il 15 maggio 2026 con inizio previsto alle 20:40. Fin dalle prime ore molti fan si sono radunati sotto la pioggia, equipaggiati con impermeabili e ombrelli per affrontare una lunga serata di musica.

Questo articolo offre una panoramica completa: dalla scaletta agli accessi, passando per le modifiche alla mobilità e le modalità di fruizione in diretta.

Il cast unisce nomi consolidati e proposte emergenti: tra gli ospiti figurano Annalisa, Elisa, Gigi D’Alessio, The Kolors, Tommaso Paradiso e molti altri. Per facilitare la partecipazione e la sicurezza, l’organizzazione ha previsto varchi controllati, un’area dedicata per le persone con disabilità e un piano trasporti potenziato gestito insieme a ATM e al Comune.

Il palco, la scaletta e i protagonisti

Sul palco, accompagnati dalla Radio Italia Live Orchestra diretta dal M° Bruno Santori, si alternano artisti di generazioni diverse. L’ordine di uscita confermato include i The Kolors, Elisa, Tommaso Paradiso, Emma, J-Ax, Noemi, Giorgia, Bresh, Sayf, Arisa, Gigi D’Alessio, Alfa e infine Annalisa. Questa composizione intende offrire una sera che spazia dal pop melodico al rap, con momenti acustici e produzioni orchestrali per valorizzare ogni performance.

Formato e conduzione

L’evento è condotto dalle voci di Radio Italia con più speaker sul palco e un pre-show gestito da altri volti noti dell’emittente. La sigla sarà eseguita dal vivo e sono previsti collegamenti dal backstage per raccontare la preparazione degli artisti. Per chi non può partecipare in piazza, la manifestazione viene trasmessa in diretta su Radio Italia Tv, Sky Uno, TV8 e in streaming sul sito ufficiale e sui canali social.

Accessi, sicurezza e regole per il pubblico

Per ragioni di sicurezza l’ingresso in piazza è consentito esclusivamente previa verifica del accredito digitale ricevuto tramite il circuito ufficiale. I varchi indicati per l’accesso sono in punti quali via Mercanti, via Mengoni, Galleria Vittorio Emanuele e corso Vittorio Emanuele; il varco di via Arcivescovado rimane riservato alle persone con disabilità e apre alle ore 19:00 per permettere l’accesso alla zona del sagrato alto. L’organizzazione segnala chiaramente il divieto di introdurre bottiglie di vetro, lattine, zaini voluminosi e oggetti contundenti.

Area disabili e servizi dedicati

Sul sagrato alto è allestita un’area riservata alle persone con disabilità, che possono accedere con un accompagnatore senza necessità di prenotazione fino a esaurimento posti. L’accesso dedicato dalla rampa di via dell’Arcivescovado è indicato come il punto più comodo per raggiungere la zona riservata, con personale predisposto per facilitare gli arrivi e il posizionamento.

Trasporti, viabilità e direzioni utili

La mobilità è stata rimodulata: su disposizione delle autorità la fermata Duomo chiude in anticipo per motivi di ordine pubblico, mentre le linee metropolitane M1, M3 e M4 prevedono un prolungamento del servizio per il deflusso serale. In relazione a uno sciopero concordato, la mobilità pubblica è stata limitata alla sola fascia mattutina, garantendo il servizio regolare nel tardo pomeriggio e nella serata dell’evento. Alcune linee di superficie verranno deviate per tutta la giornata.

Chi arriva in metro è invitato a utilizzare stazioni alternative come San Babila, Cordusio, Missori o Montenapoleone. Sono stati potenziati i parcheggi scambiatori e mantenuti in servizio i bus notturni per facilitare il ritorno. Si raccomanda di consultare gli aggiornamenti sul sito ATM e sui canali ufficiali dell’evento per eventuali variazioni dell’ultimo minuto.

Streaming, copertura tv e consigli pratici

Per chi preferisce restare a casa, la diretta è garantita su più piattaforme: oltre a Radio Italia in radio e sul sito, la serata è visibile su Sky Uno, TV8 e in streaming su NOW e YouTube. Le app ufficiali e gli smart speaker offrono ulteriori modalità di ascolto. Sul posto, il pubblico è incoraggiato a prepararsi con abbigliamento impermeabile e a portare acqua e snack, rispettando le regole di sicurezza e i percorsi indicati dagli steward.

In conclusione, il Radio Italia Live del 15 maggio 2026 promette una lunga sequenza di esibizioni per tutti i gusti: una serata che combina grandi nomi e nuove proposte, sostenuta da un piano organizzativo mirato a garantire l’ordine, l’accessibilità e la fruizione in diretta anche per chi non è fisicamente in piazza.