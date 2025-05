Il 23 maggio, l'Italia affronta un'importante interruzione del servizio ferroviario a causa di uno sciopero nazionale.

Un giorno di disagi per i pendolari

Il 23 maggio si preannuncia come una giornata di forti disagi per i pendolari e i viaggiatori in tutta Italia. A causa di uno sciopero nazionale indetto dai sindacati Usb Lavoro Privato e Sgb, i servizi ferroviari di Trenord e Trenitalia subiranno significative interruzioni. Le fasce protette sono state attivate, ma molte corse saranno cancellate o ridotte, creando non poche difficoltà per chi dipende dai treni per i propri spostamenti quotidiani.

Dettagli dello sciopero e fasce orarie garantite

Lo sciopero è previsto dalle prime ore del mattino fino a sera, e nonostante le misure di protezione, i collegamenti regionali, suburbani e di lunga percorrenza subiranno variazioni. Trenord ha comunicato che i treni compresi nei “Servizi Minimi Garantiti” circoleranno regolarmente solo in determinate fasce orarie, dalle alle e dalle alle . Questo significa che chi ha la possibilità di viaggiare in queste finestre temporali avrà maggiori chance di raggiungere la propria destinazione senza intoppi.

Opzioni per i passeggeri di Trenitalia

Per i passeggeri di Trenitalia, la compagnia ha predisposto un piano chiaro in caso di modifiche ai piani di viaggio. Coloro che decidono di non partire possono richiedere il rimborso del biglietto. Per i treni Intercity e Frecce, la richiesta di rimborso può essere effettuata fino all’orario di partenza originario, mentre per i treni regionali il termine ultimo è fissato alla mezzanotte del giorno precedente l’agitazione. In alternativa, è possibile riprogrammare il viaggio cercando un posto su un treno successivo a condizioni simili.

Servizi aeroportuali e bus sostitutivi

Un barlume di speranza arriva per i viaggiatori diretti verso gli aeroporti di Milano. I collegamenti con Malpensa e Linate dovrebbero mantenere una certa operatività, e nel caso di blocchi, saranno attivati bus sostitutivi. Sono previsti servizi pullman diretti tra Milano Cadorna e Malpensa, con partenze specifiche da Via Paleocapa 1, e anche tra Stabio e Malpensa, per garantire che chi deve prendere un volo possa comunque raggiungere lo scalo senza troppi problemi.