Festeggiamenti dell’Inter: come cambiano i trasporti a Milano il 17 maggio 2026

Milano celebra il 21esimo scudetto e la decima Coppa Italia, ma le decisioni su chiusure e deviazioni dei mezzi pubblici promettono disagi e percorsi alternativi complessi

La città si prepara a una giornata particolare: Inter e i suoi tifosi festeggeranno il Doblete domenica 17 maggio 2026, con eventi al Meazza e un corteo che attraverserà il centro fino al Duomo. Le autorità hanno predisposto un piano di ordine pubblico che include varie chiusure temporanee e deviazioni delle linee, scelte che modificheranno sensibilmente la mobilità cittadina.

Il rischio è che quella che doveva essere una festa si trasformi in una giornata di forti disagi per residenti, lavoratori e visitatori non coinvolti nei festeggiamenti.

Nel complesso il provvedimento prevede limitazioni sia in superficie sia nella rete metropolitana: queste misure sono state motivate da esigenze di sicurezza, ma generano criticità organizzative e logistici evidenti. È fondamentale che i cittadini conoscano le alternative e le tempistiche per pianificare gli spostamenti: l’articolo spiega le principali modifiche, i nodi critici e alcuni consigli pratici per muoversi in una giornata atipica.

Interventi sulla rete metropolitana

Il piano di emergenza prevede la sospensione di alcune fermate chiave: sulla linea M5 le stazioni di Ippodromo e Segesta verranno interdette poco prima del termine della partita a San Siro, costringendo i viaggiatori a percorrere a piedi percorsi più lunghi verso le stazioni attive. Inoltre, dalle ore 18:00 è prevista la non fermata dei convogli delle linee M1 e M3 alla stazione Duomo, mentre la fermata di Cordusio subirà chiusure temporanee. Queste decisioni obbligano all’uso di stazioni di scambio più lontane, come Centrale, Loreto o Cadorna, con inevitabile aumento del carico su questi punti.

Alternative e impatti sugli snodi

Con la chiusura di alcuni accessi diretti al centro storico il flusso di passeggeri verrà convogliato su stazioni periferiche, creando possibili situazioni di sovraffollamento. L’azienda dei trasporti raccomanda di consultare in tempo reale l’app ufficiale per individuare percorsi alternativi e aggiornamenti istantanei, ma resta il problema strutturale: la riduzione dell’offerta nelle ore clou penalizza chi non partecipa ai festeggiamenti e ha bisogno di raggiungere uffici o servizi essenziali.

Deviazioni e limitazioni sulle linee di superficie

Nell’area di San Siro le modifiche interesseranno tram e autobus: dalle ore 13:00 fino alle 18:00 il tram 16 non servirà piazza Axum e verrà spostato con capolinea provvisorio in via Dessié, lasciando scoperti tratti importanti della tratta. Anche il bus 49 subirà deviazioni che porteranno al salto di fermate tra via Harar e via Morgantini, modificando i collegamenti verso Lotto e piazza Tirana. Le linee 64 e 80 saranno deviate verso Bonola e Quinto Romano, mentre il bus 78 varrà reindirizzato verso Bisceglie e via Govone. Questi interventi, motivati da esigenze di ordine pubblico, producono un servizio discontinuo in molte zone della città.

Fasce orarie critiche

La concentrazione delle limitazioni nelle ore pomeridiane e serali coincide con il momento di massimo afflusso dei tifosi: l’intervallo tra primo pomeriggio e tarda serata sarà il più complicato per chi si muove. Per chi si trova nei pressi dello stadio o in avvicinamento al centro è consigliabile anticipare gli spostamenti, valutare l’uso di mezzi alternativi come bici o monopattini con parcheggi di sosta idonei, oppure scegliere itinerari pedonali studiati evitando i nodi segnalati dalle autorità.

Il corteo, il programma della festa e le conseguenze sul centro

I festeggiamenti ufficiali al Meazza iniziano già nel primo pomeriggio, con attività dal vivo e la partita prevista alle ore 15:00; dopo il fischio finale è confermata la cerimonia e la partenza del corteo che, con un pullman scoperto, attraverserà strade come via Monte Rosa, via Boccaccio e corso Magenta prima di dirigersi verso il Duomo. L’ingresso in centro è stimato in serata, con arrivo verso le 22:30, e comporterà ulteriori sospensioni e rallentamenti sui percorsi incontrati. Il passaggio del corteo renderà temporaneamente impossibile il normale transito degli autobus e dei tram lungo l’asse interessato.

Critiche, raccomandazioni e conclusione

Le scelte operative hanno suscitato critiche: molte voci ritengono che invece di ridurre l’offerta si sarebbe potuto potenziare il servizio per gestire meglio il deflusso. Le autorità, però, difendono le limitazioni come necessarie per la sicurezza pubblica. Ai cittadini si consiglia di informarsi con anticipo, pianificare spostamenti alternativi e, ove possibile, evitare l’area centrale nelle fasce indicate. Per aggiornamenti in tempo reale resta fondamentale consultare l’app dell’azienda di trasporti e il sito del Comune che pubblicheranno tutte le variazioni e i percorsi consigliati.

In sintesi, domenica 17 maggio 2026 sarà una giornata di grandi celebrazioni per l’Inter, ma anche di ripercussioni concrete sulla mobilità di Milano: conoscere le chiusure, le deviazioni e le fasce orarie più critiche aiuta a ridurre l’impatto dei disagi e a scegliere soluzioni di spostamento più efficaci.