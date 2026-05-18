Premio Campione: venticinque anni di solidarietà festeggiati a Palazzo Marino

Il Premio Campione torna a Milano per celebrare venticinque anni di impegno sociale: una giornata istituzionale che premia storie di altruismo selezionate da giornalisti e dal voto della gente

Nel cuore istituzionale di Milano si riunisce l’annuale appuntamento che valorizza comportamenti di servizio verso gli altri: il Premio Campione, organizzato dai City Angels, festeggia una significativa tappa con una cerimonia pubblica. L’evento si svolge nella Sala Alessi di Palazzo Marino e rappresenta un’occasione per raccontare storie locali e nazionali di impegno civile, mettendo in risalto il valore del volontariato di strada e dell’azione quotidiana che spesso resta fuori dai riflettori.

La manifestazione, in programma per martedì 26 maggio 2026, ore 11.00, non è solo una consegna di premi: è un momento simbolico in cui istituzioni, media e cittadinanza si confrontano sul ruolo della solidarietà nel tessuto urbano. Nei paragrafi che seguono vengono illustrate origini, meccanismi di selezione, protagonisti e i legami con il mondo istituzionale e associativo.

Origine del premio e valore simbolico

Ideato dai City Angels per raccontare e premiare atti di altruismo, il Premio Campione è nato come iniziativa di riconoscimento pubblico e nel tempo ha assunto una connotazione simbolica: la statuina che viene consegnata rappresenta un gesto di cura, un simbolo che molti definiscono come l’Oscar della bontà. La scelta del luogo, Palazzo Marino, rafforza il legame tra società civile e autorità locali, suggerendo che la cittadinanza attiva e il rispetto delle regole costituiscono pilastri della convivenza urbana.

La statuina e la riconoscibilità

Il trofeo, raffigurante una figura che porge un cuore, è diventato nel tempo un’icona riconoscibile del mondo del volontariato italiano. Chi riceve il premio entra in una sorta di rete simbolica: la premiazione non è solo un attestato individuale ma un richiamo pubblico all’importanza della solidarietà e della legalità, valori che i City Angels promuovono concretamente nelle strade e nei servizi alla persona.

I vincitori e il processo di selezione

Per l’edizione celebrativa sono previsti undici riconoscimenti: dieci vengono scelti da una giuria composta dai direttori e rappresentanti di ventidue testate e realtà mediatiche tra le più note in Italia, che esprimono il proprio giudizio professionale sul valore sociale delle candidature. Questa giuria include testate come Ansa, Corriere della Sera, La Repubblica e Rai Lombardia, garantendo una valutazione ampia e diversificata.

Il ruolo del pubblico e il premio della gente

Accanto alla scelta professionale della giuria, c’è spazio per la partecipazione diretta della cittadinanza: il riconoscimento denominato Premio Campione della Gente viene assegnato tramite votazione online, proposta a una community vasta, con oltre 50.000 clienti e follower coinvolti da Coop Lombardia. Questo meccanismo valorizza il concetto di voto popolare come forma di riconoscimento collettivo, integrando criteri giornalistici e percezione pubblica.

La cerimonia e il coinvolgimento delle istituzioni

La manifestazione prevede un programma istituzionale e momenti di riflessione: a introdurre la mattinata è l’analisi di un sondaggio nazionale sul personaggio ritenuto più dedito al bene comune, seguita dalla conduzione affidata a una figura nota della radio e televisione. Tra i presenti si annoverano il Sindaco di Milano Giuseppe Sala e rappresentanti di primo piano come il Prefetto Claudio Sgaraglia e i comandanti provinciali delle forze dell’ordine, a testimonianza del dialogo tra società civile e istituzioni.

Messaggi istituzionali e riconoscimenti speciali

Nel corso della cerimonia viene conferito anche il Premio Campioncino, destinato alla scuola che si è distinta per progetti di impegno sociale, sottolineando come l’educazione sia una leva per il futuro. Le parole del sindaco e di altri rappresentanti pubblici ribadiscono il valore della collaborazione tra enti, associazioni e cittadini per costruire comunità più inclusive e sicure.

Accanto al sostegno morale e istituzionale, l’edizione è supportata da sponsor che contribuiscono alla realizzazione dell’evento: la Banca di Credito Cooperativo di Carate Brianza e Treviglio in qualità di main sponsor e Yakult come silver sponsor. Il premio gode inoltre del patrocinio di diversi organismi locali e nazionali, a testimonianza della rete di sostegno che si è creata intorno all’iniziativa.

Chi sono i promotori? I City Angels, nati a Milano nel 1994 su iniziativa di Mario Furlan, hanno costruito un modello operativo di assistenza in strada, con oggi circa 600 volontari presenti in 20 città italiane e a Lugano, oltre il 50% di donne. La loro azione quotidiana, descritta come aiuto concreto alle persone in difficoltà, è il motore che rende significativo ogni anno il riconoscimento del Premio Campione.