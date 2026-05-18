Premio Campione 2026: undici riconoscimenti per la solidarietà a Milano

La 25esima edizione del Premio Campione celebra undici storie di altruismo e legalità a Palazzo Marino. Evento con il sindaco Giuseppe Sala, la giuria di 22 testate e il voto online dei clienti Coop Lombardia

La città di Milano si prepara ad ospitare la cerimonia della venticinquesima edizione del Premio Campione, l’iniziativa promossa dai City Angels che valorizza l’impegno civico, la solidarietà e il rispetto della legalità. L’appuntamento è martedì 26 maggio alle ore 11.00 nella Sala Alessi di Palazzo Marino, in piazza della Scala 1, un contesto istituzionale che mette in risalto storie di dedizione quotidiana verso chi è in difficoltà.

Undici riconoscimenti e un premio scelto dalla gente

Questa edizione vede l’assegnazione di undici riconoscimenti: dieci scelti da una giuria composta dai direttori di ventidue importanti testate italiane e milanesi e un undicesimo, il Campione della gente, selezionato con il voto online. I media coinvolti includono, in ordine alfabetico, Affaritaliani.it, Ansa, Avvenire, Corriere della Sera, Famiglia Cristiana, Fanpage, Fps News, La Gazzetta dello Sport, Il Giornale, Il Giorno, Leggo, Libero, Mediaset news, Milano Quotidiano, Milano Today, Mi-Tomorrow, Nuovo, Rai Lombardia, Radio Lombardia, La Repubblica, il Gruppo Mediapason (TeleLombardia e Antenna3) e Wikimilano. Inoltre, oltre 50.000 clienti e follower di Coop Lombardia hanno partecipato alla scelta online tra una rosa di dieci candidati.

Il Premio Campioncino e la statuina simbolo

Accanto ai premi per cittadini e associazioni, verrà consegnato anche il Premio Campioncino, destinato alla scuola che si è maggiormente distinta per impegno sociale. I riconoscimenti vengono materializzati in una statuina che rappresenta un uomo che tiene un grande cuore in mano: un simbolo semplice ma potente dell’altruismo e della cura verso il prossimo che i City Angels vogliono mettere in luce.

Programma, ospiti e momenti salienti

La cerimonia sarà condotta da Rajae Bezzaz, nota conduttrice radiofonica e televisiva. In apertura, Renato Mannheimer presenterà i risultati di un sondaggio nazionale sul personaggio percepito dagli italiani come più impegnato nel fare del bene. All’evento parteciperanno autorità cittadine e istituzionali: il sindaco di Milano Giuseppe Sala, il prefetto Claudio Sgaraglia, il vicepresidente della Regione Marco Alparone, il questore Bruno Megale, il generale Rodolfo Santovito (comandante provinciale dei Carabinieri), il generale Andrea Fiducia (comandante provinciale della Guardia di Finanza) e il comandante della Polizia locale Gianluca Mirabelli.

Rappresentanti del territorio e del mondo imprenditoriale

Tra i presenti sono previsti anche rappresentanti di enti e istituzioni locali: il presidente di Aler Alan Rizzi, il presidente di Ferrovie Nord Pier Antonio Rossetti e l’Executive Director di Intesa Sanpaolo per il Sociale Andrea Forghieri. La partecipazione di queste figure sottolinea il valore pubblico e sociale del premio e la collaborazione tra terzo settore, istituzioni e imprese.

Chi sono i City Angels e i partner dell’edizione 2026

I City Angels nascono a Milano nel 1994 grazie all’iniziativa di Mario Furlan, e oggi rappresentano un modello di volontariato di strada d’emergenza. L’organizzazione è presente in 20 città italiane e a Lugano e conta circa 600 volontari, con oltre il 50% di donne nel corpo attivo. L’edizione 2026 del premio ha come main sponsor la Banca di Credito Cooperativo di Carate Brianza e Treviglio e come silver sponsor Yakult.

Patrocini e sostegno istituzionale

Il Premio gode del patrocinio e del sostegno di numerose realtà, tra cui il Comune di Milano, la Regione Lombardia, la Città Metropolitana, l’Ordine degli Avvocati, la Comunità ebraica di Milano, i Lions Club, l’Osservatorio Metropolitano di Milano e Wikimilano. Questi patrocini confermano la natura trasversale dell’iniziativa, che unisce istituzioni, stampa e società civile per dare visibilità a gesti concreti di solidarietà.

Perché questo premio conta

Il Premio Campione non è solo una cerimonia: è un catalizzatore di buone pratiche e una piattaforma che mette in luce storie spesso poco raccontate. Sia attraverso la scelta di una giuria di esperti sia con il coinvolgimento diretto della cittadinanza tramite il voto online, l’iniziativa costruisce una narrazione collettiva sulla centralità della cittadinanza attiva e del coraggio civile nel tessuto urbano.