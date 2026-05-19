Premio Campione 2026 a Palazzo Marino: i protagonisti della giornata

Il Premio Campione celebra 25 anni di storie di solidarietà e legalità con una cerimonia a Palazzo Marino che vedrà istituzioni, volontari e sponsor riuniti per omaggiare chi aiuta il prossimo

Milano si appresta a ospitare un evento che mette sotto i riflettori chi dedica tempo e coraggio agli altri: la venticinquesima edizione del Premio Campione, promosso dai City Angels. La cerimonia è prevista per martedì 26 maggio alle ore 11.00 nella Sala Alessi di Palazzo Marino, in piazza della Scala 1, e vuole riconoscere personalità e realtà che si distinguono per solidarietà e legalità.

Questo appuntamento, annunciato il 18/05/2026, rappresenta un momento istituzionale e pubblico in cui la città celebra chi, con umiltà, opera per il bene comune.

La manifestazione assume valore anche per la qualità degli interventi e per la presenza di ospiti istituzionali e civici che sottolineano l’importanza del tema. La consegna dei premi sarà accompagnata da interventi e da una presentazione dei risultati di un sondaggio nazionale che misura la percezione degli italiani su chi «faccia del bene». A condurre l’evento sarà la giornalista e conduttrice Rajae Bezzaz, mentre il noto sondaggista Renato Mannheimer curerà la presentazione dei dati: elementi che uniscono spettacolo, informazione e impegno civile.

La cerimonia e il significato pubblico

Ospitata nel cuore della città, la cerimonia vuole essere più di una premiazione: è un momento di testimonianza collettiva. La scelta di Palazzo Marino e della Sala Alessi non è casuale, perché l’evento mira a mettere in sintonia istituzioni e società civile. Il sindaco Giuseppe Sala ha salutato l’iniziativa, sottolineando come il premio metta in luce sia storie di aiuto quotidiano sia esempi di coraggio. In questo contesto, il Premio Campione funziona come una lente che evidenzia pratiche di cittadinanza attiva e autosostegno sociale, richiamando l’attenzione su chi, spesso senza clamore, opera per persone vulnerabili.

Luogo, data e ospiti istituzionali

La giornata del 26 maggio si svolgerà con la partecipazione di diverse autorità: il Sindaco Giuseppe Sala, il Prefetto di Milano Claudio Sgaraglia, il Vicepresidente della Regione Lombardia Marco Alparone, il Questore Bruno Megale, il Generale Rodolfo Santovito (Comandante provinciale dei Carabinieri), il Generale Andrea Fiducia (Comandante provinciale della Guardia di Finanza), il Comandante della Polizia locale Gianluca Mirabelli, il Presidente Aler Alan Rizzi, il Presidente di Ferrovie Nord Pier Antonio Rossetti e l’Executive Director per il Sociale di Intesa Sanpaolo Andrea Forghieri. La presenza di queste figure istituzionali conferma il valore pubblico dell’iniziativa e il legame tra attività di volontariato e responsabilità delle istituzioni.

Conduzione, momenti chiave e riconoscimenti speciali

La cerimonia sarà guidata da Rajae Bezzaz e arricchita dall’intervento di Renato Mannheimer, che presenterà dati su come gli italiani percepiscono i beneficiari dell’altruismo. Tra i riconoscimenti previsti figura il Premio Campioncino, destinato alla scuola più impegnata nel sociale, e la statuina simbolica che rappresenta un uomo con un grande cuore, emblema dell’«Oscar della bontà». Inoltre, è previsto il premio del pubblico: il Campione della gente, scelto online dai clienti e follower di Coop Lombardia tra una rosa di dieci candidati, con oltre 50mila votanti coinvolti nella selezione.

I premi, la giuria e i media partner

Per questa edizione la giuria che ha selezionato i vincitori è composta dai direttori di 22 testate e realtà dell’informazione, garantendo una valutazione ampia e qualificata. Le testate coinvolte sono: Affaritaliani.it, Ansa, Avvenire, Corriere della Sera, Famiglia Cristiana, Fanpage, Fps News, La Gazzetta dello Sport, Il Giornale, Il Giorno, Leggo, Libero, Mediaset News, Milano Quotidiano, Milano Today, Mi-Tomorrow, Nuovo, Rai Lombardia, La Repubblica, Gruppo Mediapason (TeleLombardia e Antenna3) e Wikimilano. Dieci vincitori sono stati scelti da questa giuria, mentre l’undicesimo è il premio espresso dalla comunità via voto online.

City Angels, sponsor e patrocinio

I City Angels sono un gruppo di volontari fondato a Milano nel 1994 da Mario Furlan; si definiscono volontari di strada d’emergenza e oggi operano in una ventina di città italiane e a Lugano, con circa 600 volontari di cui oltre la metà donne. L’edizione 2026 del Premio Campione è sostenuta come main sponsor dalla Banca di Credito Cooperativo di Carate Brianza e Treviglio e come silver sponsor da Yakult. Il premio gode inoltre del patrocinio del Comune di Milano, della Regione Lombardia, della Città Metropolitana, dell’Ordine degli Avvocati, della Comunità ebraica di Milano, del Lions Club, dell’Osservatorio Metropolitano di Milano e di Wikimilano, a testimonianza della compresenza di soggetti pubblici e privati nella promozione della solidarietà.