Il bando e le prospettive salariali nel concorso per la Polizia Locale a Milano

Il Comune di Milano ha aperto le porte a nuove opportunità di impiego per gli aspiranti agenti della polizia locale, annunciando l’avvio di un concorso per l’assunzione di personale. Questa iniziativa si inserisce in un più ampio progetto di potenziamento delle forze dell’ordine sul territorio cittadino, mirato a garantire maggiore sicurezza e un miglioramento della qualità della vita per i residenti. Ma quali sono le prospettive retributive per chi ambisce a un ruolo nell’apparato della sicurezza urbana?

Concorso Polizia Locale, Milano assume nuovi agenti: il bando

Il percorso di selezione per diventare agente della polizia locale a Milano è caratterizzato da diverse fasi, mirate a valutare le competenze e le capacità dei candidati. Queste includono una prova scritta, che si terrà in modalità digitale da remoto a partire dal 19 marzo, seguita da una prova di efficienza fisica e una prova orale. Successivamente, i candidati selezionati saranno sottoposti a visite mediche di idoneità, per poi essere ammessi al percorso formativo di tre mesi, che prevede un totale di 370 ore di attività in aula, sul campo e extracurriculari.

Una delle novità introdotte nel bando, derivanti dall’esperienza dei concorsi precedenti, riguarda le prove fisiche, che sono state modificate e rese più accessibili. In particolare, le prove fisiche consistono in una corsa di 1000 metri piani, piegamenti sulle braccia al suolo e il salto in alto. Queste prove devono essere completate entro determinati limiti di tempo e con specifici obiettivi da raggiungere, adattati sia per gli uomini che per le donne.

Concorso Polizia Locale, Milano assume nuovi agenti: lo stipendio

Secondo quanto riportato dal bando pubblicato sul portale di Palazzo Marino, gli agenti di polizia locale possono contare su uno stipendio iniziale di 21.392,87 euro annui lordi, conformemente ai termini del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale del Comparto Funzioni Locali 2019-2021. Questo salario base è integrato da varie componenti accessorie, tra cui l’indennità di comparto, la tredicesima mensilità e altri emolumenti previsti dal contratto di lavoro.

Benefici aggiuntivi

Oltre al compenso economico, il Comune di Milano offre ai propri dipendenti diversi vantaggi tramite il welfare aziendale. Tra le agevolazioni garantite vi sono la possibilità di usufruire del trasporto pubblico regionale e nazionale a tariffe agevolate, la gratuità del trasporto pubblico cittadino, la possibilità di consumare pasti convenzionati presso esercizi di ristorazione, l’accesso a spettacoli e mostre organizzati dal Comune con biglietti gratuiti o a prezzo ridotto, e la prospettiva di una pensione integrativa.

Obiettivi di assunzione

Il reclutamento di nuovi agenti di polizia locale fa parte di una strategia più ampia volta a potenziare le risorse umane nell’ambito della sicurezza urbana. Secondo Marco Granelli, assessore alla Sicurezza, l’obiettivo è incrementare la presenza di pattuglie sul territorio, migliorare i servizi offerti alla cittadinanza e rafforzare la collaborazione con altre forze dell’ordine per garantire una maggiore sicurezza in città. Tale iniziativa si concretizza anche nella riorganizzazione della polizia locale per rendere più efficace la sua azione, con l’introduzione di nuovi servizi come gli agenti di prossimità, finalizzati a migliorare il rapporto con i cittadini e i quartieri.