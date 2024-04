La donna è andata in arresto cardiocircolatorio dopo l'incidente ed è morta poco dopo l'arrivo in ospedale

Questa mattina, all’incrocio tra viale Alcide De Gasperi e via Grosio, una donna di 78 anni è morta in un incidente stradale.

L’incidente mortale

Stando alle prime ricostruzioni la donna di 78 anni alla guida dell’auto si sarebbe scontrata con un’altra vettura.

I soccorritori del 118, una volta giunti sul posto, hanno trovato la vittima in arresto cardiocircolatorio e l’hanno immediatamente trasportata al pronto soccorso del San Carlo in codice rosso, effettuando nel tragitto le manovre di rianimazione. Poco dopo l’arrivo in ospedale, però, i medici non hanno potuto far altro che constatare il decesso della 78enne.

La persona alla guida dell’altra vettura è rimasta illesa.

Le prime ricostruzioni

La polizia locale e i vigili del fuoco intervenuti sul luogo della tragedia, hanno effettuato i primi rilievi. Ora sono in corso le indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente.