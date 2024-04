Il Comune garantisce la possibilità di riattivare il riscaldamento "solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustifichino l’esercizio"

A Milano, dopo una breve parentesi di forte caldo è tornato il freddo. Un freddo invernale. Ma con i termosifoni ufficialmente spenti dall’8 aprile come si possono gestire le temperature?

Le regole del Comune

I comportamenti da tenere in merito ai termosifoni sono spiegati sulla pagina del Comune. Si legge: “Al di fuori del periodo di accensione consentito e senza alcuna ulteriore disposizione delle autorità, gli impianti termici possono essere attivati dal responsabile solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustifichino l’esercizio e, comunque, per una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita in via ordinaria (7 ore).”

Dunque è possibile accendere il riscaldamento, anche se per gli impianti centralizzati la soluzione è più lunga e complessa rispetto che per gli impianti autonomi.

Le previsioni per i prossimi giorni

Il tempo nei prossimi giorni dovrebbe però migliorare. Martedì sarà ancora caratterizzato da freddo e pioggia, ma da mercoledì le temperature dovrebbero alzarsi, pur rimanendo decisamente fresche.