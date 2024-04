La mappa dei redditi quartiere per quartiere

Sempre più ricchezza, ma sempre più disuguaglianze. Analizziamo insieme la mappa dei redditi dei quartieri di Milano, dal più alto al più basso.

Milano è una città che vanta una grande ricchezza culturale e storica, ma, ovviamente, vi sono anche zone molto povere, a evidenziare le sempre più ampie disuguaglianze economiche, come dimostrano i recenti rapporti. Questo studio mette in luce i quartieri più ricchi e quelli che lottano per mantenere un tenore di vita dignitoso.

I dati

Nel capoluogo lombardo il reddito medio lordo dato dagli stipendi nel 2021 è stato di 37.204 euro pro capite. Si spazia, però, da zone del centro che dichiarano fino a 90mila euro annui ai più periferici che non arrivano neanche a 20 mila euro.

I dati in questioni si riferiscono ai redditi dati dal lavoro. Gli stipendi a Milano, infatti, sono in forte aumento rispetto agli anni passati, determinando una crescita costante. Il Ministero fornisce il reddito pro capite diviso per codice di avviamento postale della città. In questo modo è possibile definire una mappa dettagliata della situazione milanese che rende evidenti le differenze tra gli abitanti delle varie zone.

Le zone più ricche e le zone più povere

Come facilmente prevedibile, le zone del centro di Milano sono quelle più ricche. A guidare la classifica c’è Brera-Castello, con CAP 20121, che si classifica primo grazie al reddito medio che si aggira sui 95.000 euro. Subito dopo, e in grande ascesa, troviamo CityLife, nuovo centro del commercio milanese, con un reddito dichiarato di circa 20.000 euro in meno.

Andando ad analizzare i quartieri più poveri, invece, troviamo Quarto Oggiaro e una parte di Bovisa, con CAP 20157 e reddito medio di circa 18.000 euro.

