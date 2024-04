"È un intervento dalla complessità altissima" afferma l'assessora alla mobilità

Nel 2025 inizieranno i lavori per realizzare la pista ciclabile sul ponte della Ghisolfa.

Le parole dell’assessora alla mobilità

La data di inizio è stata comunicata dall’assessora alla mobilità Arianna Censi durante il consiglio comunale del 29 aprile.

L’assessora ha spiegato che in realtà i lavori da svolgere sono due: la modifica della linea di trazione elettrica della 90-91, che compete ad Atm, e i lavori stradali veri e propri, che competono al Comune di Milano.

“È un intervento dalla complessità altissima” afferma Censi, ma entrambi i lavori dovrebbero iniziare nel 2025.

I cartelli provvisori

A sollevare polemiche e dibattiti nel corso degli ultimi mesi sono stati i cartelli provvisori posti sul ponte. Il Comune aveva già proposto un cartello con la scritta “attenzione: strada frequentata da ciclisti” e l’immagine di un autoveicolo e una bicicletta con l’indicazione della distanza di 1,50 metri, nonché un altro cartello per ribadire il limite di 50 km/h, ma il Ministero delle Infrastrutture li aveva bocciati. Dal Ministero è dunque arrivata una soluzione alternativa che però non soddisfa il Comune. Ironizza Censi: “È un triangolo con al centro una bicicletta e, sotto, la scritta ‘ciclisti in promiscuo’. Ora, ‘promiscuo’, come sapete, è una delle parole che si usano di più…”