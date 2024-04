Rapinano e aggrediscono un tabaccaio: in tre in manette

L'8 Marzo scorso il fatto, adesso gli arresti: individuati i tre responsabili dell'aggressione al tabaccaio avvenuta più di un mese fa.

L’8 Marzo un commerciante milanese era stato rapinato e aggredito con violenti calci al viso. Adesso, finalmente, i tre responsabili sono stati individuati e arrestati.

La vicenda

I tre ragazzi sono un italiano, un serbo e un brasiliano, per i quali la Polizia di Milano ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, per rapina aggravata e lesione aggravate ai danni dell’uomo, conosciuto per essere il titolare di una tabaccheria in centro a Milano. Il fatto è avvenuto in via Paolo da Cannobbio, dove i tre giovani ragazzi avevano individuato come obiettivo l’orologio che l’uomo portava al polso, un Rolex Daytona da 50 mila euro.

Il commerciante, 59 anni, era stato prontamente trasportato al pronto soccorso del Policlinico, dove gli era stata diagnosticato un trauma cranico-facciale e fratture multiple al viso, con prognosi iniziale da 30 giorni.

Le condizioni dell’uomo

L’indagine è stata condotta dai poliziotti facenti parte delle sezioni Reati contro la Persona e Crimine diffuso della squadra mobile di Milano. Si è trattato di un’indagine complessa; inizialmente, grazie all’analisi dei filmati di videosorveglianza e delle banche dati della Polizia, la Polizia aveva rintracciato dei dettagli importanti nell’aspetto fisico dei rapinatori, sia per quanto riguarda la fisionomia che l’abbigliamento, che poi sono stati fondamentali per rintracciare i tre ragazzi, residenti in provincia di Bergamo.

Dopo l’episodio i cittadini della zona si sono mostrati un po’ sconvolti e preoccupati per la sicurezza della zona, con la speranza che le autorità possano intervenire per garantire un livello di sicurezza più elevato.

LEGGI ANCHE: