Inter campione d’Italia: è festa in Piazza Duomo

Dopo tanta attesa, è finalmente arrivata la seconda stella nerazzurra, con l'Inter ufficialmente campione d'Italia. Riviviamo la festa in Piazza Duomo.

Dopo una stagione incredibile e un derby combattutissimo, l’Inter si è aritmeticamente laureata Campione d’Italia, dando inizio a una festa enorme, che ha coinvolto tutta la città di Milano, e in particolare, Piazza Duomo, dove il cielo si è colorato di nerazzurro.

La festa nella notte

Al termine di una partita e un finale di derby molto teso, l’Inter si è conquistata il titolo di Campione d’Italia, ottenendo la tanto agognata seconda stella. Subito dopo il fischio finale è esplosa la festa, con migliaia di tifosi nerazzurri, circa 15 mila, che hanno invaso Piazza Duomo nonostante freddo e pioggia. A riempire la piazza petardi, fuochi d’artificio, fumogeni e soprattutto cori, a partire dal classico “Chi non salta rosso nero è”, a quello per Çalhanoğlu fino l’inno “Tu non sai quanto ti amo”.

La festa è andata avanti per tutta la notte, coinvolgendo anche alcuni volti noti come Stefano Boeri, e, a sorpresa, qualche calciatore, come il beniamino della tifoseria, Federico Dimarco, grandissimo tifoso interista. Ricordiamo infatti che la parata col bus scoperto è stata organizzata, salvo maltempo, per la giornata di oggi, martedì 23 Aprile, e non nella notte di ieri, per evitare l’incrocio con le decine di migliaia di tifosi milanisti usciti dal Meazza e scongiurare problemi di sicurezza e ordine pubblico.

Nonostante il gran numero di tifosi ubriachi e in festa, infatti, non dovrebbero essere accaduti episodi di violenza o incidenti, dando quindi solo spazio alla gioia e ai colori nerazzurri.

