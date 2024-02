Notte di terrore, donna investita sulle strisce pedonali in Via Imbonati: conducente in fuga

Nella tranquilla serata di domenica 11 febbraio, un tragico evento ha scosso la quiete di via Carlo Imbonati a Milano. Una donna, la cui età è solamente 32 anni, è stata travolta da un’auto mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali. Ciò che rende ancor più scioccante questo incidente è il comportamento del conducente dell’automobile, che non ha esitato a fuggire dalla scena, lasciando la vittima a terra.

Incidente via Imbonati: indagini in corso

Gli investigatori hanno sottolineato l’importanza delle telecamere di sorveglianza installate nella zona, sperando che possano fornire elementi utili per risolvere il caso. Le registrazioni potrebbero rivelare l’identità del conducente e il numero di targa dell’auto coinvolta, consentendo così alle autorità di procedere con le indagini e perseguire il responsabile di questo tragico incidente. L’incidente è avvenuto poco dopo le 23:30, come riportato dalle autorità locali. La donna, nel tentativo di raggiungere il lato opposto della strada, è stata colpita da un veicolo proveniente dal centro e diretto verso la periferia. L’impatto è stato violento: la vittima è stata scagliata in aria prima di schiantarsi sull’asfalto umido. Fortunatamente, nonostante la gravità dell’incidente, le sue condizioni non sono state classificate come gravi.

L’intervento immediato del servizio di emergenza ha permesso di trasportare la donna in ospedale, dove è stata valutata e trattata. È stata classificata con codice verde, indicando che le sue lesioni non mettono in pericolo la vita, ma richiedono comunque attenzione medica. Nel frattempo, la polizia locale di Milano ha avviato un’indagine per identificare e rintracciare il conducente responsabile di questo atto irresponsabile e criminale.

Gli investigatori hanno sottolineato l’importanza delle telecamere di sorveglianza installate nella zona, sperando che possano fornire elementi utili per risolvere il caso. Le registrazioni potrebbero rivelare l’identità del conducente e il numero di targa dell’auto coinvolta, consentendo così alle autorità di procedere con le indagini e perseguire il responsabile di questo tragico incidente.